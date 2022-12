Señores sicarios de la información, por Augusto Álvarez Rodrich

Señores sicarios de la información, no vayan a mi domicilio, voy a ir primero a PCM, me pueden encontrar ahí. No les daré declaraciones, pero al menos les puedo saludar. ‘Dialogante’ premier Betssy Chávez a la prensa.

La experiencia, la sabiduría y, por supuesto, el temperamento para defender la democracia de don Aníbal Torres, para el poder ejecutivo, es algo absolutamente positivo. Alejandro Salas.

Aníbal Torres va a seguir trabajando conmigo. Betssy Chávez.

Obviamente no la hubiésemos presentado si no tuviésemos certeza de lograr el objetivo. Edward Málaga sobre la moción de vacancia de Castillo.

Dejen el show y pónganse a trabajar. Guillermo Bermejo a los que firmaron la moción de vacancia.

El escenario ha cambiado por la deslealtad del presidente Castillo con la democracia. Este escenario acaba antes de navidad. Roberto Chiabra.

La convulsión social sería tan grande que el Perú sería ingobernable. Alejando Salas sobre la vacancia.

La única forma de evitar el cierre del congreso es destituyendo a Pedro Castillo. Matar o morir. Alejandro Cavero.

No tenemos intención de una segunda cuestión de confianza para cerrar el parlamento. Betssy Chávez.

Aquí se trata de matar o morir. Así que yo, por lo menos, estoy exigiéndole a las bancadas que hoy pongamos en juego la moción de vacancia. Carlos Anderson.

Ahora, gracias a la gestión gubernamental del profesor Pedro Castillo, tenemos no más cultos en un país de pobres: el perfil del titular del Mincul ya no es tan exigente. Roberto Ochoa.

Estamos felices de que Chile siga siendo un país estratégico para el grupo. Fabrizio Barderi, gerente general de Enel Chile, anunciando una inversión en ese país de US$1,700 millones, justo una semana después de que se anunciara que Enel saldrá del Perú y venderá sus activos en el país.

No tenemos pensado presentar ninguna segunda cuestión de confianza. Consideramos que hoy, más que nunca, es importante el diálogo; hay que bajar las tensiones, ni cierre del Congreso ni vacancia. Betssy Chávez.

Peruano que no cultiva el sentido del humor, está condenado al manicomio. Nicolás Yerovi.