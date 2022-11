La estafa de los posdoctorados, por Melina Galdos

Investigadora. Unidad de Investigación de Políticas de Ciencia, Universidad de Sussex.

El posdoctorado como un grado académico no existe. Si bien en su desarrollo se consolidan las capacidades de investigación y se acumula experiencia aplicando metodologías para producir nuevos conocimientos, este no es un programa de formación, sino un trabajo para quienes están en una etapa temprana de su carrera profesional. Por ello, los programas con cursos para obtener un diploma de posdoctorado no son reconocidos por ninguna institución académica comprometida con hacer investigación seria, rigurosa y fiable.

Las capacidades científico-tecnológicas, aún en proceso de construcción en el Perú, parecen tener consecuencias no solo en el incipiente nivel de innovación y en nuestra aún baja producción científica. Por el contrario, también han abierto un espacio en el que se capitaliza el desconocimiento sobre la carrera de investigación para ofrecer, por S/8,550, un grado que no existe.

Esta situación preocupa por varios motivos. En primer lugar, el costo de estos programas representa una inversión importante a cambio de un certificado que no tiene ningún valor en el mercado laboral.

Segundo, detrás de este esquema están empresas que se dedican a vender tesis y artículos científicos. Estas no solo son prácticas no éticas que violan los principios de producción intelectual, sino que atentan contra la formación de capital humano altamente calificado durante el posgrado.

Tercero, universidades públicas con licenciamiento hoy cobran una pensión por un entrenamiento que debió haber sido cubierto durante un doctorado en lugar de remunerar el trabajo de investigación de quien tiene una plaza posdoctoral. Así, estas universidades, además de participar en un esquema cuestionable, se convierten en vehículos de reproducción de una precariedad laboral que afecta, sobre todo, a investigadores jóvenes. Un programa posdoctoral es un mecanismo de extracción de recursos financieros, no una oportunidad de formación para quienes quieren hacer mejor ciencia.