12% votaría sin dudar por Antauro, por Augusto Álvarez Rodrich

Mientras el gobierno del presidente Pedro Castillo y el congreso siguen en una pugna estéril que desprestigia a la democracia peruana, otro entusiasta de su demolición, Antauro Humala, acumula fuerzas con miras a fortalecer la perspectiva de su candidatura presidencial.

Mal no lo está haciendo. Una encuesta hecha este mes por Ipsos para el SAE de Apoyo Consultoría concluye que el 12% de los ciudadanos definitivamente votaría por Antauro Humala si postulara a la presidencia. En Lima sería el 7%, y en el interior el 15%.

Casi dos tercios del país no respaldarían a Antauro: 6% declara que ‘probablemente no votaría’ y 58% que ‘definitivamente no votaría’ por él, aunque es importante destacar las diferencias regionales, pues en Lima 74% definitivamente no votaría por el líder etnocacerista, mientras que en el interior solo sería el 50%.

Y si el 12% declara a nivel nacional que ‘definitivamente votaría’ por Antauro Humala, el 15% del interior señala que ‘podría votar’ por él, con lo cual el líder etnocacerista estaría, en este momento, en un techo de 27%.

Con ello, Antauro Humala se estaría perfilando como un candidato con potencial, especialmente si se tiene en cuenta que Pedro Castillo pasó a la segunda vuelta en la elección de año 2021 con solo el 15.4% del total de los votos emitidos. Y dependiendo de con quién disputara la segunda vuelta –con Keiko Fujimori, por ejemplo–, podría terminar de presidente de la república.

Para eso, sin embargo, hay mucho trecho por recorrer. El radicalismo de Antauro ahuyentará a gran parte del electorado, aunque también es cierto que una candidatura extremista como la suya se beneficia del esfuerzo del gobierno y el congreso por desprestigiar a una democracia que ya anda alicaída.

Según el Barómetro de las Américas 2021, solo el 21% de la población está satisfecho con la democracia (versus 52% en 2012), lo cual pone al Perú en todo el continente solo por encima de Haití.

El estudio de Ipsos revela, finalmente, que el perfil de los potenciales votantes de Antauro es muy parecido al de quienes apoyan actualmente al presidente Castillo. Será, pues, que ambos se empeñan en demoler a la frágil democracia peruana.