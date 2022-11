Tesis sobre el caos político peruano, por Sinesio López Jiménez

1. La crisis política actual comenzó en el 2016 cuando Keiko Fujimori (KF) se negó a aceptar la derrota electoral y decidió desbarrancar a Kuczynski (PPK) para gobernar desde el Congreso. Pretendió dar un golpe de Estado congresal como son casi todos los golpes de Estado del siglo XXI en América Latina.

2. La pretensión golpista surgió cuando PPK no tenía mayoría en el Congreso que era controlado por KF. Se produjo entonces un típico gobierno dividido que no tenía gobernabilidad porque el presidencialismo del Perú no es puro como en USA, sino parlamentarizado.

3. En el Perú es difícil, si no imposible, que un presidente tenga mayoría congresal porque los partidos representativos han colapsado y han sido reemplazados por “partidos” patrimonialistas que son vientres de alquiler de caudillos ambiciosos. Esto ha producido una alta fragmentación política que impide formar coaliciones para que el Ejecutivo tenga mayoría.

4. El Congreso fujimorista quiso vacar a PPK por supuesta incapacidad moral en dos ocasiones. Ante la inminencia de la vacancia, PPK renunció y fue reemplazado por el vicepresidente Vizcarra. KF consumó su golpe parlamentario usando a Vizcarra como títere. Este se negó a desempeñar ese deshonroso papel, propuso una reforma política y otra judicial y llamó a un referéndum que ganó. Apeló luego al mecanismo constitucional de dos votos negados de confianza para disolver el Congreso.

5. Vizcarra convocó a elecciones congresales complementarias sin presentar alternativas que lo respaldaran. Otra vez, el Congreso estaba controlado por los partidos de oposición que buscaron vacar a Vizcarra por incapacidad moral. Finalmente, Vizcarra fue vacado el último año de gobierno en el que el presidente carece de protección constitucional. Se produjo entonces una dictadura parlamentaria, se quebró la división de poderes y el presidente era nombrado por el Congreso.

6. Mientras tanto, la pandemia evaporó el mito del neoliberalismo exitoso: la economía primario-exportadora era una máquina de producir informales (75%), altos niveles de desigualdad y pobreza (reducida por el boom exportador), un Estado neoliberal capturado, débil e incapaz, una sociedad fragmentada, racista y discriminadora y un individualismo posesivo.

7. En las últimas elecciones ganó Castillo, y KF y la ultraderecha inventaron un fraude electoral. Desde el primer día de gobierno, la ultraderecha y la prensa oligopólica buscaron vacarlo. Dos mociones de vacancia han fracasado y preparan la tercera.

8. Castillo ha puesto su cuota en el golpe congresal: incapacidad para formar coaliciones políticas y seleccionar un equipo técnico de primera para gobernar, patrimonialismo y corrupción.

9. La ultraderecha y los medios han logrado que el Poder Judicial criminalice la política, algo nuevo que no pasó en gobiernos anteriores. Jueces y fiscales invaden la política y convierten a los partidos y al Ejecutivo, supuestamente corruptos, en organizaciones criminales.