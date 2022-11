El escándalo de FTX, por Ragi Burhum

Las últimas dos semanas han sido un buen recordatorio de qué es lo que sucede cuando la regulación financiera no está al día. El desastre de FTX no es una historia sobre la falla de criptomonedas, sino que es una sobre apropiación, uso y manipulación de fondos que no pertenecían a la empresa.

Existen varios artículos sobre todos los acontecimientos alrededor de FTX, su fundador Sam Bankman-Fried y su otra empresa Alameda Research. La versión corta es que FTX era el segundo exchange más grande del mundo (un exchange es donde usuarios pueden comprar, vender e intercambiar un tipo de criptomoneda por otra). Alameda Research era una empresa que se dedicaba a hacer inversiones enfocadas en el espacio de criptomonedas . Sam, fundador de ambas compañías, transfirió miles de millones de USD de usuarios de FTX a Alameda Research para hacer inversiones riesgosas que, al final del día, se perdieron.

Este caso que incluye círculos amorosos, transferencia ilegal y clandestina de US$600 mllns adicionales después de la declaración de bancarrota (hay datos que indican que Sam fue el autor de este hackeo), uso de drogas (FTX mantenía un psicólogo en planilla para “recetar” sustancias restringidas), donaciones al Partido Demócrata de EEUU (Sam era el segundo donante más grande del partido con más de US$40 mllns) y otros detalles dignos de una serie de Netflix.

El nuevo CEO de FTX que está a cargo de la bancarrota, John Ray III, llama a todo esto “el peor caso que ha visto en toda su vida”. John sabe algo de desastres financieros –fue la persona encargada de la bancarrota de Enron– (el escándalo financiero del 2001 que fue calificado en su época como “el peor caso de bancarrota en toda la historia”).

Un problema grave que existe en esta industria es que cada vez que existe una centralización de recursos financieros, como es el caso con exchanges centralizados o entidades que, se supone, guardan algo de valor en nombre de otras personas, esas entidades tienden a formalizarse en jurisdicciones que no requieren auditorías. Sin auditorías, es inevitable estar rodeados de estafadores como Sam.