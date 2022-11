De espaldas a la crisis, por Omar Cairo

Por: Omar Cairo Roldán (*)

El miércoles último la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite la denuncia constitucional interpuesta por la fiscal de la nación contra Pedro Castillo por un conjunto de delitos no mencionados en el artículo 117 de la Constitución. Si, luego de realizado el antejuicio, esta es aprobada por el Pleno del Congreso, por mandato del artículo 100 de la Constitución, la fiscal estará obligada a formular denuncia contra el presidente por dichos delitos ante la Corte Suprema.

El artículo 117 de la Constitución establece que, durante su período, el presidente solo puede ser acusado por los delitos indicados en esta norma. Por consiguiente, la aprobación parlamentaria de esta denuncia constitucional colocará a la fiscal de la nación en esta encrucijada: (i) Si cumple con el artículo 100 de la Constitución y denuncia al presidente ante el Poder Judicial, estará infringiendo el artículo 117 de la Constitución; pero (ii) Si cumple con el artículo 117 de la Constitución y no acusa al presidente, estará transgrediendo el deber de denunciar que le impone el artículo 100 de la Constitución.

Una denuncia constitucional cuya aprobación condena a la máxima autoridad del Ministerio Público a infringir inevitablemente la Constitución (el artículo 100 o el artículo 117) es manifiestamente improcedente. Sin embargo, la mayoría de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no demoró demasiado en admitirla a trámite. Algunos congresistas que votaron a favor de la admisión de esta denuncia argumentaron que esta etapa del procedimiento parlamentario comprende únicamente cuestiones formales y, por lo tanto, no debían decir una sola palabra sobre el artículo 117 de la Constitución. Algo así como: “Debemos ignorarlo” o “Fingiremos que no existe”.

Pero no se puede encubrir a la realidad con el silencio. El artículo 117 de la Constitución existe y permite acusar al presidente, durante su período, solamente “por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”. Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, refiriéndose a esta denuncia constitucional, explicó el alcance de esta limitación con una claridad difícilmente superable: “Un punto que hay que tener en cuenta es que el artículo 117 de la Constitución dice solo se puede acusar al presidente en estos cuatro casos que ya los conocemos y, por lo tanto, por ahí no va la cosa”.

La crisis política del país es muy grave y la necesidad de encontrar soluciones es cada vez más apremiante. Sin embargo, frecuentes “semanas de representación” (utilizadas algunas veces para el esparcimiento personal o el proselitismo político) y la activación de procedimientos parlamentarios jurídicamente inviables demuestran que los objetivos de nuestros congresistas son diferentes. Para algunos, la prioridad es conservar, a cualquier costo, sus puestos parlamentarios hasta el 28 de julio de 2026. Otros vislumbran, con ilusión, la aprobación de un bicameralismo (con reelección, por supuesto) que les permita construirse una carrera parlamentaria que dure, por lo menos, hasta el año 2031.

Mientras tanto, un gobierno desmesuradamente ineficiente mantiene sin resolver los problemas sustanciales de la gente. La salud pública se encuentra en harapos, la inseguridad es creciente y el empobrecimiento de la educación avanza de manera indetenible. Ojalá que no llegue pronto un mediodía gris en el que, como en la más grande novela, muchos jóvenes desencantados mirando una avenida se pregunten: “¿En qué momento se había jodido el Perú?”.

(*) Magíster y profesor de Derecho Constitucional, PUCP.