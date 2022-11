Misil sobre Polonia, por Mirko Lauer

El misil que impactó en Polonia a inicios de la semana y mató a dos personas es un artefacto complicado. Es de fabricación rusa, pero puede haber sido lanzado por Ucrania. En efecto Moscú niega haber disparado, y todavía nadie lo está acusando. Pero el hecho coincide con una fuerte ráfaga de cohetes rusos contra la zona de Kiev.

La obra podría titularse demasiadas armas en un espacio muy reducido. La invasión de Ucrania se ha venido produciendo frente a media docena de países de la OTAN que contemplan desde balcón, con comprensible temor, el momento en que la guerra podría desbordarse y tocarlos. Por ejemplo, con un misil perdido en el espacio.

Que el misil de esta semana probablemente no sea una deliberada o casual provocación rusa no significa que eso no pueda suceder. La buena fortuna bélica de los ucranianos está empujando a Vladimir Putin hacia una situación que lo vuelve más impredecible de lo que ya es. El misil polaco podía no haber sido inocuo, como parece ser.

Volodimir Zelenski dice que el avance de sus fuerzas marca el comienzo del fin de la guerra. Suena esperanzador, pero no es muy seguro. Varias veces en el pasado una Rusia arrinconada ha demostrado ser un animal peligroso. Moscú no puede ganar su guerra, pero tiene recursos para resistir geoestratégicamente, y no perder.

Quienes necesitan que la guerra termine rápido, aparte de los propios protagonistas rusos y ucranianos, son los miembros de la Unión Europea. La unidad de la UE, sus sanciones, la activación de la OTAN son cosas que han funcionado. Pero el esfuerzo está haciendo tiras la economía europea, y la penuria intensificará este invierno.

El misil polaco y sus dos víctimas es muy concreto, pero a la vez muy simbólico. Europa no está afectada militarmente, pero sí se ha convertido en un continente al filo de la navaja. Aun si la paz llega, restablecer las relaciones en la zona va a tomar un buen tiempo, y la reconstrucción de Ucrania va a ser costosa para sus actuales amigos.

De otra parte, un accidente con misil no importa de dónde venga o a dónde llegue, siempre evoca el peligro nuclear, tan presente en el escenario de estos meses.