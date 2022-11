Si yo puse a alguien fue a Castillo, por Augusto Álvarez Rodrich

Si yo he puesto a alguien en el ejecutivo, y me siento responsable, es a Pedro Castillo. Lo llevamos al gobierno, aunque no al poder. Vladimir Cerrón.

Llama la atención que estas noticias salgan el domingo a las 6:00 pm, ¿no pueden sacarlas el lunes a las 8 am, o en algún momento en que alguien está en actividad para enterarse? Alejandro Salas sobre la investigación por corrupción al ministro Roberto Sánchez.

El gobierno de Pedro Castillo es neoliberal moderado, no es de izquierda ni es el liberalismo fascista. Vladimir Cerrón.

Estoy seguro de que el premier Aníbal Torres va a conversar con Sol Carreño y se va a corregir. Félix Chero.

La iglesia es parte del sistema neoliberal capitalista. Vladimir Cerrón.

Apelar a la OEA fue una jugada que descolocó al núcleo vacador del Congreso. Marisa Glave.

El señor Aníbal Torres le genera un daño al gobierno. Desde que empezó, apartó al presidente de las bases populares para que no cumpla sus promesas de campaña. Su estadía no es positiva para el ejecutivo. Vladimir Cerrón.

No va a ir al CADE. Tiene una serie de actividades aquí en Lima y él considera que es más importante atender los campos sociales que ir al CADE hasta Paracas. Alejandro Salas.

Sí, es un exabrupto porque no había que decirlo, aunque se lo merezca. Sí yo fuera premier no podría manifestar eso. Vladimir Cerrón sobre el epíteto ‘miserable’ que el premier Aníbal Torres le endilgó al cardenal Pedro Barreto, y sobre lo cual Castillo guardó silencio.

El Perú no debe parar por una falsa denuncia ni otras distracciones. Pedro Castillo.

La obligación de todos los peruanos o al menos de la mayoría de los peruanos que puso a Pedro Castillo como presidente es defender la voluntad popular, nuestro voto, a toda costa, incluso con la propia vida. Aníbal Torres.

Es una forma popular de referirse a una persona que está siendo tomada como tonta, que está siendo usada, yo hablo como habla el pueblo. Jorge del Castillo sobre por qué les dijo ‘cojudos’ a los policías en la marcha.

El gobierno necesita urgentemente un proceso de alfabetización constitucional. Exdefensor Walter Gutiérrez.