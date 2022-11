Pantera Negra: Wakanda por siempre, por Sandro Mairata

Por Sandro Mairata | @CINENSAYOLat y @smairata

En un inesperado combo mainstream, Pantera Negra: Wakanda por siempre fusiona el argumento de La mujer rey con lo que sabemos de Avatar: el camino del agua: guerreras africanas versus seres azules de un reino acuático, pero que termina demasiado tirada de los pelos, saturando la pantalla con líneas narrativas enrevesadas entre personajes de sobra –y nula integración al resto del UCM–, incluyendo Iron Women estilo africano y hasta el provocador beso LGTB fugaz de rigor. Tras dos horas de idas y vueltas, todo decanta en una resolución dudosa.

Punto a favor: no llegan los blancos al rescate de nadie.

El mexicano Tenoch Huerta encarna una versión repensada de Namor, personaje antagónico que merecía mayor respeto. Pese al extenso tiempo en pantallas, este Namor es distante, ajeno, ignorante de la realidad del “mundo de la superficie” al que le quiere declarar la guerra. Namor no es poca cosa, es el recordado Namor el Submarinero, “el primer mutante de Marvel”, uno de los primeros personajes cuando no existía Marvel sino Timely Comics, allá por 1939. Antes rey de la Atlántida y llamado Namor Mackenzie, hoy nos enteramos que su reino es Talokan, una civilización de mayas que huyeron al mar debido a la Conquista. Así, vemos que un sacerdote español le dice antes de morir: “eres el niño sin amor”. De ahí el “Namor”.

Pasando por alto la bobalicona explicación, Huerta no está mal en el combate y como un antihéroe vengativo y letal, pero se le nota limitado –inseguro incluso– en los duelos verbales con Shuri (Laetitia Wright), la hermana del fallecido T’challa (Boseman). Shuri debe navegar las tempestades políticas junto a su madre, Ramonda (Angela Bassett), debido a que el mundo ahora sabe de Wakanda y las potencias codician su poderoso metal “vibranio”. Namor atacará a la CIA por extraer vibranio del mar creando el caos, ya que la CIA culpará a Wakanda. Namor dará así el ultimátum a Wakanda: entreguen al responsable del detector de vibranio y únanse a mi guerra o sufran las consecuencias.

El director Ryan Coogler muestra el suficiente talante para darle vida a un guion que debe satisfacer expectativas extremas, ya que siempre se medirá a Wakanda por siempre con el éxito del Pantera Negra original. Sin el entrañable Chadwick Boseman, Coogler se apoya en el poderoso dúo de Bassett-Lupita Nyong’o (de nuevo como Nakia) para apoyar a Wright, actriz novel que es la nueva Pantera Negra. Ambas son actrices de gran presencia y, cuando no, siempre estará Danai Gurira como Okoye, la general de las guerreras “dora milaje” para dar apoyo. Por momentos tediosa y aglutinante en exceso, al final queda claro que Wakanda por siempre no es un título indispensable del canon Marvel.

