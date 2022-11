A la cuarta… ¿la vencida?, por Angie Higuchi

Profesora e investigadora de Administración de la Universidad del Pacífico

En medio de una campaña agrícola que tendrá sus primeros resultados al empezar el próximo año, un nuevo intento de licitación de urea –luego de tantos intentos fallidos de salvaguardar nuestra seguridad alimentaria– termina siendo una analogía con la fábula de Pedro y el lobo.

Después de un controvertido tercer intento de compra de urea, una sexta ministra sin acercarse a los conocedores del campo y con una cuestionada medida como el “fertiabono”, los agricultores se encuentran incrédulos ante una cuarta licitación de compra de fertilizantes. Sin soluciones efectivas, los altos precios de los alimentos frescos es un tema sumamente preocupante.

Agro Rural anunció la adjudicación de la compra de urea por 44 mil toneladas por parte de la empresa Direcagro. El anuncio de esta adjudicación se da después de que la Contraloría detectara irregularidades en la empresa keniana Prime Charters International LTD.

No obstante, existen varios puntos a discutir respecto a esta nueva licitación. Como primer punto hay que considerar que la campaña agrícola ya comenzó en el mes de agosto (dos meses de retraso). Asimismo, se está negociando una compra de una cantidad que representa menos del 10% de lo que se requeriría para toda la campaña 2022-2023, para agricultores de menos de cinco hectáreas que se encuentren inscritos a un padrón que actualmente está concluido solo en un 30 a 35%.

Segundo, es preocupante pensar que estas empresas ganadoras de esta última licitación (tanto la keniana como la paraguaya) hayan prometido un precio que claramente está por debajo del que ofrece el mercado internacional. Puede que este precio no sea sostenible para cuando se cierre la negociación y sea cambiado para adecuarse al mercado en el tiempo.

Tercero, de firmarse un contrato, estamos hablando de solo la entrega y no de toda la logística para la distribución a nivel nacional. Recordemos que esta tiene varias etapas: control de almacenes, camiones, puntos de venta, puntos de entrega, etc. Asimismo, existe un desconocimiento de si es que esta urea será repartida gratuitamente o tendría un costo (¿quién vende, quién cobra, cómo se distribuirá?), cuál será el control de entrega que se va a tener para que exista transparencia (¿quién va a supervisar la compra y venta de este fertilizante, que llegue a los agricultores que realmente lo necesiten, así como el debido uso que se debe dar en el campo?) y, finalmente, se desconocen cuáles son los resultados que se van a tener a corto y mediano plazo, sobre todo cuando es claro que esta medida no beneficiará a todos los agricultores.

Último punto: es válido preguntarse por qué no se hacen investigaciones previas respecto a los requisitos de los expedientes antes de licitar. Sobre todo, conociendo los estándares de Contraloría. Todo esto antes de que se anuncie con bombos y platillos el ganador del proceso de licitación y luego se retroceda a foja cero.

No se entiende por qué el Gobierno está tan desesperado por materializar un cuarto proceso de licitación de urea a estas alturas bajo condiciones tan precarias y comunicaciones poco claras. Estamos afrontando una gran incertidumbre con respecto al funcionamiento de los bonos alimentarios, de los que no se tiene certeza de que si está llegando a personas que realmente lo necesiten; el “fertiabono” con presencia de irregularidades de 51 menores de edad en el primer listado. Y ahora esta nueva cuarta licitación que presenta muchas preguntas y pocas respuestas.

Está claro que el Gobierno no tiene la capacidad técnica que se requiere para una toma de decisiones eficaces ni efectivas que logren atacar los problemas de raíz en medio de esta crisis alimentaria.

A la cuarta… ¿la vencida?, a usted señor agricultor le recomendamos que haga mejor las cosas por su cuenta.