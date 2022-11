La marcha coja, por Maritza Espinoza

Es innegable que a la gran mayoría de los peruanos (cerca de un 70%, según las recientes encuestas) le gustaría que Pedro Castillo y su entorno de cuestionables personajes salieran del poder y, para eso, todos somos conscientes de que es indispensable que la ciudadanía entera se movilice, como en otros hitos cruciales de nuestra historia reciente.

Sin embargo, como seguro les ocurre a muchos de ustedes, resulta repugnante la idea de salir a marchar al costado de esos violentistas de derecha como La Pestilencia y afines, o de gente que sigue hablando de un fraude del que jamás hubo una sola prueba, o de aquellos que insultan, terruquean y deshumanizan a todo el que piensa diferente.

Pero, por encima de todo, sentimos repulsión a la idea de compartir una manifestación con esos congresistas “opositores” que siguen sosteniendo a Pedro Castillo con intentos de vacancia que saben que nunca prosperarán (como la barrabasada a la que llaman “delito de traición a la patria”), cuando tienen en las manos maneras impecablemente constitucionales de sacarlo, como agregar el delito de corrupción al artículo 117 de la carta magna (o sea, el impeachment a la gringa) o adelantar elecciones generales que, claro, los obligaría a irse también a ellos, algo que jamás permitirán.

Dicen los observadores más moderados que la marcha del sábado rondó los cinco mil asistentes y los más optimistas, que estuvo por los diez mil, cifra nada despreciable, pero insuficiente para hacer tambalear a un gobierno. ¿Por qué no hubo más? Reitero: porque la gente no quiere mezclarse con esa fauna, pero, sobre todo, porque la salida del presidente no basta.