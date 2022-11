La hora roja, por Sandro Mairata

La hora roja es el peor filme peruano del año, una distinción que se ha peleado palmo a palmo con títulos como Sugar en aprietos (la peor comedia peruana de este año) o Atrapado (filme de propaganda ultraconservadora). Lo que la distingue de aquellas dos es su filo netamente político y su aparente solemnidad. Lo que la emparenta con Atrapado es que se trata de un primer panfleto cinematográfico de la derecha peruana apodada DBA –derecha bruta y achorada– que no será el único. Después de este traspié auroral, vendrán más intentos.

El director Juan Carlos Díaz calca las iniciativas propagandísticas de la derecha extrema que surgieron en Estados Unidos en la era de Barack Obama; uno de sus principales exponentes es el incansable agitador y conspiracionista Dinesh D’Souza. D’Souza viene sacando documental tras documental abiertamente desinformador, pero que –para sus fines– poco importa: hay una misión de avivar las llamas de la audiencia. Así, este formato puede rastrearse hasta fabricaciones como Los protocolos de los sabios de Sión (1902), gestado por la Rusia zarista para sembrar la idea de un complot global de dominio judío.

En La hora roja, dos personajes, uno llamado Camarada Palermo (Percy Chumbe) y otro simplemente Camarada (Francois Macedo), recorren a pie el Centro de Lima dialogando y debatiendo sobre el plan que están a punto de llevar a cabo: poner una bomba en Palacio de Gobierno. Primer punto: resucitar el fantasma del terrorismo capaz de un atentado así (lo que queda de Sendero Luminoso solo quiere proteger cultivos de coca). Segundo: el ataque burdo a Pedro Castillo. Ambos camaradas vienen de Cajamarca (como el presidente) y su grupo terrorista es Pueblo y Libertad (calcado de unir Perú Libre con la palabreja favorita del presidente, pueblo).

Existe abundante filmografía referencial sobre el terrorismo (Paloma de papel, Alias ‘La Gringa’, La boca del lobo, entre las mejores), pero esto para Díaz no existe. Su guion parte de prejuicios, clichés y obsesiones personales que deforman la intención de su relato. Frases como “esta gente no sabe lo que le espera”, “vamos a destruir este esquema capitalista”, “cuando lleguemos (al poder), nada ni nadie podrá sacarnos de ahí” se repiten hasta hacer de los camaradas dos perturbados mentales recorriendo innecesariamente cuadras y cuadras del Centro sin un motivo real: menos Elena y Abimael, y más Pinky y Cerebro tramando conquistar el mundo.

El recurso de “una sola toma” –que no es tal– se desperdicia con 20 minutos en un taxi y un recorrido irreal –¿por qué el Camarada no solo se sube al taxi? – y aunque hay mérito en mantener cierta expectativa junto con una calidad de audio y digital, La hora roja es un ejemplo de guiones que, aunque se filmen, quizá no se debieran estrenar.

Panfleto. La peor película del año, La hora roja, está disponible en Joinnus. Foto: difusión

Ficha