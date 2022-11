El precio del silencio de Montesinos, por Ángel Páez

Desesperado por salvar su tercer gobierno, después de la divulgación de un “vladivideo” que registra a Vladimiro Montesinos pagando una coima al congresista Alberto Kouri, Alberto Fujimori aceptó todas las condiciones de Vladimiro Montesinos para refugiarse en Panamá. El acuerdo incluyó el pago de US$15 millones en efectivo, que el exasesor presidencial reclamó como una supuesta “compensación por tiempo de servicios”. El falso CTS no era otra cosa que un vulgar soborno.

Para obtener el dinero que exigía Montesinos, Fujimori autorizó al Ministerio de Economía transferir los US$15 millones al Ministerio de Defensa para financiar la ejecución de una falsa Operación Siberia contra las FARC en la frontera. El 22 de setiembre del 2000 fue retirado el dinero en soles, luego cambiado a dólares y enviado al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), donde lo recogió el exasesor de Fujimori en maletines. Después de confiar los caudales a los traficantes de armas Zvi Sudit, Ilan Weil y James Stone, quienes los depositaron en cuentas secretas en Suiza, el 24 de setiembre del mismo año, el brazo ejecutor de la organización criminal fujimorista, Montesinos, escapó a Ciudad de Panamá.

Todo parecía perfecto, hasta que el entonces ministro de Defensa, el general EP Carlos Bergamino Cruz, reclamó la restitución del dinero. No quería ir a la cárcel por culpa de Fujimori y Montesinos.

El dos de noviembre del 2000, Fujimori convocó a Palacio de Gobierno a los involucrados en el pago del soborno a Montesinos. Además del general Bergamino, también se presentó el ministro de Economía, Carlos Boloña, y el exembajador de Perú en Japón, el cuñado de Fujimori, Víctor Aritomi Shinto. Dos testigos de los hechos me relataron lo que sucedió ese día, cuando el caso era completamente desconocido por las autoridades. No nos enteramos del incidente copiando un documento fiscal, o repitiendo sin corroborar la declaración de un aspirante a colaborador eficaz. Los testigos me informaron que Fujimori convocó a los ministros para devolver los US$15 millones al Ministerio de Defensa. Con un gesto, hizo que Aritomi trajera las maletas, que estaban ocultas en Palacio de Gobierno, con los dólares en efectivo, y se las entregó a Bergamino, que suspiró de alivio.

Al ser extraditado, Fujimori aceptó el delito —confirmando la investigación de La República—, por lo que fue sentenciado, pero jamás mencionó de dónde obtuvo los US$15 millones que retornó al Ministerio de Defensa. Lo más probable es que se trataba de fondos ilícitos que Fujimori acopiaba en Palacio de Gobierno, lo que en su momento reveló Susana Higuchi. Fue un robo descarado de Fujimori para silenciar a Montesinos, lo que ha conseguido hasta ahora. Un ladrón sigue siendo un ladrón aunque simule devolver lo robado.