Diálogo ¿sobre qué?, por Hernán Chaparro

Por Hernán Chaparro. Psicólogo social, Facultad de Comunicación, Universidad de Lima.

¿Qué posibilidad hay de buscar una salida dialogada a la actual crisis política? Muy pocas. Sin embargo, la mayoría de la población (56%), según la encuesta de Ipsos de octubre, considera que eso es lo que debería hacer la oposición. Para los otros, según lo difundido por esta empresa, la salida es que se busque la destitución del mandatario (38% de apoyo, solo 30% fuera de Lima).

Hay claras diferencias entre los que opinan a favor de una salida dialogada en Lima (45%) y en otras regiones (62% apoya esta idea). El diálogo entre gobierno y oposición para salir de la actual crisis, algo que siempre invoca el presidente Castillo envuelto en tono de víctima, es algo que prima fuera de la capital. Cada vez que alude a este camino o que dice extender la mano para trabajar juntos por el Perú, refuerza la idea que tiene el núcleo duro que lo apoya.

La repetida invitación es una forma de decir que si no se avanza es porque los otros no quieren. Lo particular es que cuando el Ejecutivo invita a dialogar no es sobre las acusaciones de corrupción sino para “trabajar por el Perú” o algún lugar común de esos. De acuerdo con la encuesta de febrero del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), casi la totalidad de quienes evaluaban positivamente al presidente consideraban que sus errores eran porque “no lo dejan trabajar”.

En la encuesta IEP de octubre se repite una idea vinculada a esta: los que lo aprueban no creen que el presidente esté involucrado en actos de corrupción... o no están enterados. Es probable, como menciona el presidente, que consideren que esas denuncias solo son formas de denigrar, “siempre están denigrando” mencionó Castillo en los últimos días. Así entienden en Palacio la denuncia de la Fiscalía.

Si en el Ejecutivo, las acusaciones de corrupción no son tema de conversación, en el Congreso esa posibilidad no existe, en todo caso, ahí se debate y se vota, aunque intención de diálogo haya poca. Ya sabemos que en el hemiciclo no se suele echar mano a razones y pesan mucho los intereses, pero el peso de la evidencia de las denuncias ha hecho que la idea de vacancia, como decisión política, vaya tomando otro cariz.

Parece que igual no se llega a los votos necesarios, pero se siguen evaluando diversas salidas legales combinadas con decisiones políticas… y contando votos. En todo caso, difícil que en ese espacio se dé un diálogo de salida a la crisis cuando unos no quieren ni mirar las denuncias sobre corrupción del mandatario y los otros solo quieren mirar esas denuncias de corrupción.

Llegar a un improbable acuerdo sobre la investigación a la vicepresidenta sería un indicador de que lo que interesa no solo es sacar a los que ganaron para quedarse en el poder, pero eso no va a ocurrir. Tampoco se va a discutir sobre la propuesta del Acuerdo Nacional para zanjar de manera equilibrada el tema de la vacancia y la cuestión de confianza. Acá se busca un extraño diálogo donde el objetivo es todo o nada.

Lo que no sabemos, todavía, es el nivel ni la calidad de la información que tiene la ciudadanía sobre la invitación del presidente Castillo a que venga una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) al Perú. La base del pedido del Ejecutivo es considerar que la denuncia constitucional de la Fiscalía ante el Congreso es ilegal, cosa que el Poder Judicial ya negó en una primera instancia.

¿Cómo estará entendiendo la población esta visita? Da la impresión de que, entre los que estén enterados, la idea es que la invitación ha sido hecha para ayudar a la gobernabilidad, para lograr el famoso diálogo.

PUEDES VER: Jaime Vásquez sería el tercer sobrino de Pedro Castillo investigado por la Fiscalía

¿Diálogo sobre qué? Seguro cada sector de la población hará su propia interpretación. ¿Para que “dejen gobernar” al presidente? ¿Para que se enteren de lo corrupto que es este presidente? No sabemos qué ocurrirá con la visita de la OEA, pero diálogo probablemente es lo que menos haya.