De la OEA, con cariño, por Mirko Lauer

Un paquete de funcionarios de poderes ejecutivos invitados a decidir sobre una situación en que el Ejecutivo peruano declara estar bajo ataque y en peligro de golpe desde el Congreso y la prensa. Ministros y viceministros que opinarán precisamente sobre sus colegas peruanos. Es claro hacia qué lado estará inclinada esa mesa.

Tan inclinada la mesa que Harold Forsyth, el hombre de Pedro Castillo en la OEA, ha tenido que salir a decir que la misión no es un triunfo para el gobierno sino para el Perú. Una manera, pues, de deslizar que hay allí un éxito después de todo. ¿Por qué gana Perú con su crisis sometida a evaluación desde miradas del exterior? No se sabe.

Hubo un tiempo en que los integrantes de estas delegaciones eran personajes jubilados de actividades varias, ya ubicados por encima de toda consideración práctica. Hoy lo que llega es una troupe de los patas del barrio, incluso de gobiernos susceptibles de beneficiarse con algún voto peruano, que en realidad son todos.

Sin duda todos los visitantes designados son hombres y mujeres honorables. No vienen a apuñalar a Castillo sino a salvarlo o, en el mejor de los casos, a producir una versión conciliadora de los hechos. Por ejemplo: todos tienen la razón, pero lo mejor sería que en la política peruana las cosas sigan como están.

Esa conciliación puede no gustarle a un Castillo que viene proclamando la democracia soy yo. Pero que no se preocupe, pues cada uno de los bandos de este país definirá el informe OEA de la manera que le convenga. Pero es posible que no veamos conciliación, sino un simple e interesado llamado a que lo dejen gobernar.

No descartemos que la misión imposible de la OEA termine en un anticlímax, presentando nada en dos platos. Un periodo de tan intensa polarización nacional no es el mejor momento para la intervención de terceros. Reparar un prestigio tan radicalmente resquebrajado como el de Castillo, si ese es el propósito, no parece tarea fácil.