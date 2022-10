Las últimas mascarillas, por Mirko Lauer

La mascarilla ha dejado de ser obligatoria, salvo en algunos casos específicos, todavía se ven muchas por las calles. Como ya nos hemos acostumbrado al adminículo protector, prácticamente no lo vemos. Pero si bien no es obligatorio usarlo, hay quienes lo siguen haciendo, y no son pocos. ¿Por qué?

Como se sugiere en el párrafo anterior, influye mucho la costumbre. Calarse una mascarilla antes de salir a la calle ya se había vuelto parte de un ritual, y a muchos les cuesta abandonarlo. Incluso quienes no la usan mantienen una mascarilla al alcance de la mano, como una versión del pañuelo, que también parece de salida.

Luego hay quienes a pesar de los éxitos vacunatorios no creen en el Minsa. Como si temieran los efectos epidemiológicos de la corrupción y la ineptitud (los hay), y en el fondo esperaran la aparición de una nueva ola de coronavirus a la vuelta de la esquina. Algo así les sucedió a los desenmascarados de los pasados años.

De modo que estas mascarillas que sobreviven son a su manera pronunciamientos sobre la política de salud en el país, y maneras de hacerles caso a los esporádicos rumores sobre el retorno del COVID-19. Sin quererlo esa actitud nos da una imagen de alegre irresponsabilidad a quienes nos paseamos a rostro descubierto.

No debemos olvidar a los legisladores particulares. Por ejemplo hay todo tipo de patrones que obligan a sus dependientes a usar mascarillas, como una especie de uniforme en el ejército de la seriedad cívica. Hay quienes se alistan en esa práctica sin que nadie se lo exija, como una de esas prendas fuera de moda que usa alguna gente antigua.

La pandemia de coronavirus demostró la utilidad de las mascarillas para evitar contagios, pero el argumento no se ha extendido a la prevención de otros males. En otros países se utiliza para combatir diversas enfermedades aerotransportadas, con la gripe en un lugar destacado. Acaso estas últimas mascarillas son tributarias de esos usos culturales.

Parafraseando a Miguel de Cervantes, se podría decir que en lo de cuidarse mejor resulta pecar de más que pecar de menos. Frente a la enfermedad no existe un exceso de cautela. Quizás quienes siguen con la mascarilla intuyen algo que el Minsa no predica.