El país del doble rasero, por René Gastelumendi

-Cuando el presidente era PPK, pensaba que la vacancia era la mejor salida de la crisis política, pero cuando es el presidente Castillo quien está de por medio, no me pronuncio, es más, me fondeo.

- Pienso que Castillo debería ser vacado por el hecho de que, según la Fiscalía, pertenece a una organización criminal, pero dejo la vida, la piel, para que la gente se dé cuenta de que Keiko Fujimori debió ser la presidenta del país, aunque también esté acusada de pertenecer a una organización criminal.

-Les creo a los colaboradores eficaces, sus testimonios me parecen pruebas irrefutables de la culpabilidad de Humala, Vizcarra, PPK, Castillo, pero cuando los colaboradores eficaces delatan a Alan García, Keiko Fujimori y Castañeda Lossio, ahí no les creo y pido que lo demuestren, pues.

-Les creo a los colaboradores eficaces que delatan a Keiko y Alan García, pero pienso que cuando otros colaboradores eficaces hablan ahora de Castillo, sus testimonios no demuestran nada y se trata de una persecución política.

-Celebré la prisión preventiva de Ollanta Humala, me hice polos con el rostro del juez Carhuancho, pero cuando le tocó el turno a Keiko, dije que se trataba de una persecución política.

- Llamo caviares mermeleros porque pregono a los cuatro vientos que trabajan para el Estado, pero si yo trabajo para el Estado, en el Congreso, asesorando años a algún congresista, en algún puesto administrativo o cobrando de la plata del financiamiento público de partidos, me quedo calladito, allí no invento mermeladas.

-Ahora que Castillo invoca la Carta Democrática de la OEA, considero que la OEA no debe intervenir en nuestro país, pero hace un año, cuando pregonaba que había fraude, pedía a gritos la intervención de la OEA.

-Para desprestigiar el rol de la OEA, comparto videos de Bukele, pero me olvido de los videos de Chávez, Maduro, Ortega y Castro despotricando contra la OEA.

-Digo que no voy a hablar con autoridades que tienen investigaciones fiscales cuando yo soy una autoridad con investigaciones fiscales.

- Grito en todos los medios que Castillo es filoterrorista, pero cuando Castillo era un líder sindical encabezando una huelga en el 2017, como era durante el gobierno de PPK y lo decía Basombrío, le pongo alfombra roja en el Congreso y pido que no lo terruqueen.

Me quedé corto.