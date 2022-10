Angustia y creatividad, por Jorge Bruce

La apatía, decía Hanna Arendt, es un ingrediente indispensable para sostener la tiranía. Podemos verlo hoy en diversos países del mundo, así como en la historia de la humanidad. La apatía no es mero desgano, indiferencia o síntoma de depresión. Se requiere una considerable cantidad de energía, enseñaba Freud, para permanecer pasivos, apáticos. Y de angustia, cabe agregar. Una dosis de angustia considerable.

En la situación de parálisis que estamos viviendo en el Perú, cada vez menos personas se interesan por la política. Solo el 38 %, según la encuesta más reciente del IEP, en contraste con un 58 % un año atrás. De un lado se acumulan las evidencias de corrupción en el Ejecutivo, cuyas únicas actividades parecen ser asaltar el erario público (es decir el nuestro) y sobrevivir victimizándose por todos los medios, como invocar la Carta Democrática ante la OEA.

Del otro, es grotesca la torpeza y venalidad del Legislativo, que tampoco hace otro trabajo que el de dar leyes en función de los intereses de sus “auspiciadores”, así como simular querer vacar al presidente para no tener que dejar la oportunidad de su vida para enriquecerse.

Los peruanos no estamos en un régimen tiránico como otros en la región (Cuba, Nicaragua, Venezuela…). Lo que tenemos es una corrupción descarada –acaso por inexperiencia– y una pugna entre personajes dignos de un sainete como Risas y salsa. Pero sí sabemos que esto puede desembocar en una salida autoritaria, en cualquiera de los extremos del espectro político. La angustia que subyace a la mencionada apatía nos mantiene aherrojados. La salida de ese callejón no consiste en una actividad frenética, maníaca. Eso sería, si me permiten la analogía, propio de la bipolaridad. Lo que se requiere es creatividad, uno de los posibles desenlaces de la angustia. Por el momento, no se advierten señales de humo. Sin embargo, los movimientos sociales no suelen anunciarse. En algún punto, los peruanos podemos alcanzar ese grado de incandescencia que nos permitió deshacernos de un régimen tan poderoso como el de Fujimori y Montesinos, o de una intentona tan burda como la de Merino y los tontos útiles que lo apoyaron. O bien la soberbia negación de la realidad de nombrar a Mercedes Aráoz como presidenta (no duró 24 horas).

¿Se puede promover esa creatividad social? No lo creo. Todo acto o voz genial viene del pueblo y va hacia él, nos previno Vallejo.