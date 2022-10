Federico Rosado, docente

Del 3 al 6 de noviembre se realizará la octava edición del Hay Festival Arequipa 2022.

Se trata de una serie de presentaciones en la que la conversación es la protagonista.

La variedad temática incluye: literatura, periodismo, pensamiento y actualidad, historia y género, música y teatro, lenguas originarias e identidad, emergencia climática, arte e ilustración. 120 expositores de 13 países. Imposible colocar aquí a los mejores, el espacio no alcanzaría.

El Hay Festival rescata desde hace ocho años una tradición histórica arequipeña: la discusión inteligente, el análisis razonable, pero sobre todo la cualidad en extinción de escuchar con apertura y predisposición para apreciar ideas disímiles.

Esa tradición fue la Academia Lauretana de Ciencias y Artes de la cual se forjaron intelectuales, por mencionar: José María Corbacho, Antonio Gutiérrez de la Fuente, Francisco Javier Luna Pizarro, Juan Gualberto Valdivia.

Porque Arequipa fue cuna de pensadores. Fue. ¿Fue? El “Hay” ha retomado esa senda que debería multiplicarse en todos los espacios. ¿Alguien recuerda si algún colegio profesional o universidad, una vez al mes, abre sus puertas para aprender a través de una disertación? Es una ilusión imaginar que los malls puedan tener un pequeño espacio para esta extinga práctica.

En la sociedad del conocimiento, hay una renuncia tácita al modesto afán de cultivarse en el mundo del pensamiento.

Lo que sí llama la atención es que entre los patrocinadores no se encuentra ninguna entidad estatal regional, provincial o distrital. No es de extrañar: este tipo de actividades no deja coima.

Y sí debe destacarse a la empresa privada, aunque me atrevería a precisar que con cierta timidez económica.

En fin, nunca tan inexplicable el abandono a lo que nos distingue como seres humanos.