Fotocheck político de octubre, por Mirko Lauer

Patricia Benavides. Tiene anticuchos en la fiscalía, pero no definen la situación. Los abogados presidenciales son poco enemigo. Por tanto está ganando su batalla, en conjunto y por partes. Los ataques de Castillo la benefician mucho. ¿Son sus argumentos sobre la organización Castillo tan contundentes como se dice? Parece que sí.

Dina Boluarte. ¿Saldrá Castillo disparado con Boluarte y todo? Pero para muchos plan-B es plan Boluarte. Ella subsiste en el remolino inmóvil de casi toda vicepresidencia. Parece políticamente viva, pero hay que chequear a cada rato. ¿Garantiza un mejor gobierno? Probablemente sí, pero no mucho mejor. Tiene el mismo problema de falta de equipo.

Pedro Castillo. AMLO-México al Congreso peruano: déjenlo salir. ¿El papa no le dijo nada interesante a César Landa? Encuesta IEP: Congreso avanza, de 8% a 15%. Castillo paralizado mientras va limpiando la alfombra roja para la OEA con furibundos discursos de dirigente sindical senderista preso. Todos los días le predica eso a una portátil.

Vladimir Cerrón. Símbolo viviente de la crisis electoral de la izquierda. Ha descubierto que el nuevo OEA-man Castillo es proyanqui. Pronto lo verá totalmente caviar, estilo Chota. Los firmantes provacancia de AP y otras agrupaciones probablemente lo han conmovido. Quizás teme que se le adelanten. Nuevo membrete: Perú Libre de Castillo.

Antauro Humala. Muchos lo consideran cuco político número uno. Su excarcelación avanza rápido hacia un anticlímax. Donde hizo sus manifestaciones pocos días después la izquierda perdió las elecciones. Algunos reservistas han reclamado: tenemos un juego propio. Por lo pronto Castillo tiene sus propios reservistas.

César Landa. En el ojo de la tormenta, y eso que Torre Tagle no maneja realmente el asunto de la OEA. Aun así, la delegación de Luis Almagro decidirá su suerte. Renovación Popular: hay que censurarlo. Aguinaga de Fuerza Popular: no es el momento de censurarlo. No se puede expulsar a quien acaba de conversar con el papa. Mejor censurar a Willy Huerta.