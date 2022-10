Emblemática restitución la de Soria, por Augusto Álvarez Rodrich

La restitución de Daniel Soria como procurador general del estado es un acto emblemático de la lucha contra la corrupción en marcha de Pedro Castillo y su obstaculización de las investigaciones mediante el abuso de su poder presidencial para lograr impunidad, así como de la resistencia institucional que se libra en el país contra el vandalismo del gobierno para degradar el sector público hasta la vergüenza.

Es emblemática pues su destitución arbitraria fue el primer hito identificable de la larga lista de obstáculos a la investigación sobre corrupción cometidos con torpeza entusiasta por Castillo.

Su destitución ilegal en febrero, hace apenas unos nueve meses que ya parecen años por todo lo sucedido desde entonces, ocurrió cuando, cumpliendo su deber como procurador general del estado, Soria denunció a Castillo por el caso del puente Tarata.

La destitución la decidió –no olvidarlo– Aníbal Torres como ministro de justicia, hoy investigado por su rol como ‘brazo obstruccionista’ de la justicia como lo identifica la fiscalía, junto con Félix Chero y Beder Camacho.

La fiscal de la nación era entonces Zoraida Ávalos, quien no investigaba al presidente ni con el pétalo de una rosa.

En ese momento hubo, además, varios tontos útiles que se sumaron a la justificación de Torres de que Soria no calificaba para el cargo, algo extravagante en un gobierno que hace de la incapacidad y del prontuario requisitos del reclutamiento en el sector público.

Luego de Soria, Torres nombró en la PGE a dos impresentables para ponerlos al servicio del encubrimiento a Castillo: María Caruajulca y Javier León.

Los nueve meses que han pasado desde entonces le dieron la razón a Soria, no solo por las siete carpetas por corrupción abiertas contra Castillo y la denuncia de la fiscal de la nación, sino por todos los actos de obstaculización a la justicia: prófugos que no se buscan o los matan y resucitan, secuestro de periodistas, criminalizar la información sobre corrupción, incendios en la Dirincri, etc.

Por ello, la restitución de Soria es emblemática de la resistencia institucional y la anticorrupción, pero se debe estar atentos a que lo dejen trabajar en vez de hostilizarlo, como lo hace el gobierno con el coronel Harvey Colchado.