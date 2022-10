¿Donde están las desaparecidas?

Al margen de la extraña desaparición de Gabriela Sevilla, luego su controvertida aparición y la existencia o no de una bebé recién nacida, es importante que el caso haya puesto reflectores en un tema de agenda pública y que merece atención de la ciudadanía.

Cada día se reportan 36 denuncias de mujeres que desaparecen sin dejar rastro. Según el Instituto Flora Tristán, cada 50 minutos se está dando cuenta de una mujer que es dada por perdida.

Desde enero hasta agosto de este año, 7.762 mujeres fueron dadas como desaparecidas. De ese total, a 3.676 se les logró ubicar, es decir, al 48%, por lo que se puede inferir que al día de hoy hay un promedio de 4.068 personas del sexo femenino que hasta el momento no se saben en dónde están.

En el 2021 desaparecieron 13 mil mujeres, y entre ellas también hay un gran número de niñas y adolescentes. Según los partes policiales, el 61.5% del total de denuncias categorizadas como desapariciones en el país corresponden a mujeres.

Estas cifras muestran una realidad muy dolorosa, para una sociedad en la que los crímenes tipificados como feminicidio y la violencia doméstica han crecido exponencialmente, y a su vez, han sido desatendidos como resultado de la cuarentena decretada por la pandemia y su secuela de profundos cambios ocurridos en la vida cotidiana de las personas en su conjunto.

El impacto provocado por la denuncia de la desaparición de Gabriela Sevilla y lo debatible de los argumentos que se están esgrimiendo, no puede impedir que como sociedad se reflexione sobre la situación tan vulnerable que viven las mujeres, afectadas fundamentalmente por la inseguridad ciudadana y otras amenazas que no han sido erradicadas y no reciben la respuesta estatal adecuada.

Tenemos más de 4 mil mujeres desaparecidas que deben ser ubicadas y retornadas a sus hogares. Esa es la tarea pendiente y que no puede ser negada por los responsables de ubicarlas.