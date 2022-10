¿Y si aprovechamos para delimitar las reglas de juego?, por René Gastelumendi

Hace poco conversaba con el psicoanalista Moisés Lemlij acerca de este eterno conflicto político interno que arrastramos desde hace ya como dos décadas. Tan cierto como la inmadurez de la polarización encarnizada: izquierda/derecha, progres/conservas, rojos/fachos, caviares/dba, fujimorismo/antifujimorismo, vacancia/cierre del Congreso, es la propagación de la misma, con sus propios matices, en buena parte del mundo.

Sí, no somos los únicos, pero, a la luz de las desesperantes crisis de los últimos años, pareciera que en el Perú esta polarización nos atasca particularmente, de manera más perjudicial que otros países, como sociedad, como colectivo y redunda en nuestras profundas imperfecciones que tenemos como nación inacabada. Lemlij sonaba exagerado y citaba ejemplos, como para aplicar en el Perú, de solución de conflictos tremendos como el de Sudáfrica o el de Colombia, en los cuales tuvieron que intervenir cuerpos extranjeros para que las partes se sienten a conversar, a hacer concesiones mutuas y buscar una salida jurídica, política, social y hasta penal.

No fueron soluciones perfectas, pero es mucho mejor que lo que había. Antes de saberse lo que se sabe sobre la corrupción en el gobierno de Castillo, ya estábamos en un conflicto sin fin, sobre todo desde la derrota de Keiko Fujimori en el 2016, a partir de la cual tuvimos un presidente tras otro, debido a la vacancia, y un cierre del Congreso. Las figuras de la vacancia por incapacidad moral, el cierre del Parlamento por cuestión de confianza y ahora las acusaciones constitucionales son zonas grises, hondos pantanos que no nos ayudan a soluciones que no pasen por fantasear con imponerse los unos sobre los otros.

¿No es acaso una comisión de la OEA una buena oportunidad para que, desde afuera, nos ayuden a entendernos y a delimitar claramente el uso de estas armas jurídicas? Es cierto que la situación puede ser percibida como dentro de los cauces constitucionales, pero creo, como decía Lemlij, que un tercero podría ayudarnos a zanjar estas discusiones constitucionales eternas y desgastantes, escuchando todos los argumentos. Ya no damos para más. Sintomático es cómo la oposición más recalcitrante de este país coincide con sátrapas como Maduro u Ortega, respecto al rol de la OEA.