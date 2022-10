Cómete el turrón, por Lucia Solis

‘’Yo critico a todo aquel que se mete en un medio (…) y sabe lo que se le viene. Si está gorda se le dirá gorda, si está cerca se le dirá cerda’'. Así le respondió Magaly Medina a Tilsa Lozano durante un encuentro televisivo en junio de 2015, cuando esta última le reclamó por burlarse de ella y otras mujeres de la farándula debido a su peso.

La misma persona que se expresaba de esta manera hace siete años aparece ahora haciendo de defensora de mujeres como Dalia Durán y Génesis Alarcón, sobrevivientes de violencia de género. Es una contradicción. Y aunque es cierto que las personas pueden evolucionar y deconstruir las creencias discriminatorias que tenían, no es el caso de Magaly Medina, quien ha vuelto a reírse de una mujer por su físico: Giuliana Rengifo.

Recientemente, la cantante de cumbia ha sido atacada en televisión por haber subido de peso. Todo un atrevimiento en el ambiente del entretenimiento. Rengifo no solo tiene que soportar burlas, sino también cuestionamientos y hasta teorías del por qué de su cambio físico en pleno horario familiar; todo desde una posición de falsa preocupación por su salud que solo la culpabiliza por haberse ‘’descuidado’'. Parece que los cuerpos de las mujeres son de dominio público y todos se sienten libres de hablar de ellos, especialmente cuando no se alinean con lo normativo.

Cada ataque de Magaly Medina a través de los años, así como la forma en que se ha tratado a Giuliana Rengifo no deben quedar en la superficialidad porque representan y pueden extrapolarse a lo que viven muchas personas y, sobre todo, mujeres en el Perú. Los comentarios no solicitados sobre nuestros cuerpos, la marginación y el señalamiento por no estar delgadas no son opiniones ni críticas, son violencia estética y gordofobia.

Gordofobia es relacionar delgadez con salud y gordura con enfermedad, es felicitar a una persona cuando se le ve más flaca y no decir nada cuando ha subido de peso porque eso no es motivo de celebración; es acusar a una influencer gorda de ‘’promover la obesidad’' solo por existir, es hablar de comida saludable y no saludable, de ‘’hambre emocional’', normalizar las dietas, decir a cuántas botellas de aceite (ya no son panes) equivale comer uno o dos cuartos de turrón a modo de advertencia. Y puede matar.

Debido a estos enfoques que nos presenta la televisión, pero que hemos normalizado desde muy pequeños y pequeñas en nuestras casas y en el colegio, muchas personas desarrollan trastornos de la cultura alimentaria, se esconden, tienen problemas de autoestima y evitan acudir con médicos y médicas que, sin importar su consulta, las mandan a la báscula y asocian cualquier tipo de afectación con su peso sin revisar otros factores.

Figuras como Tilsa Lozano, Giuliana Rengifo, Marina Mora y más, son solo algunas de las víctimas más visibles de la gordofobia y la violencia estética en el show business nacional, pero lo vivimos todas (o casi todas) las mujeres. Afecta nuestra vida diaria y la relaciones con nuestro entorno, algo que puede llegar a ser una forma de violencia de género. Por eso, comer el turrón o el panetón, así como vivir sin pedir disculpas por la forma o tamaño de nuestro cuerpo, también es una forma de resistencia, una manera de sacarle la vuelta a este sistema gordofóbico que nos quiere avergonzadas, solapadas y dando explicaciones. No más.