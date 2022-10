El ladrón en casa, por Maritza Espinoza

Supongamos que usted contrata un administrador para su empresa y un buen día descubre que no solo le está robando, sino que ha metido, como gerentes o empleados y obreros, a puros cómplices suyos, incluyendo familiares, compadres y otra gente cuya única calificación para los cargos es que han sido sus vecinos o paisanos.

Con los indicios en la mano, lleva al sujeto a la justicia y, cuando los fiscales le piden respuestas, él se limita a quejarse de que usted lo odia porque viene de abajo, que la policía le tiene ojeriza, que el fiscal que ve el caso tiene sus propios chanchullos, que todo es parte de una conspiración para sacarlo de su cargo y que otros administradores igual de corruptos han tenido mejor trato que él, aunque varios estén presos, con arresto domiciliario o con orden de captura.

Pero ¿robó o no robó? “Todo es invento de mis enemigos”. ¡Oiga, los que lo acusan son sus cómplices, los mismos a los que usted puso en sus cargos! “Los han comprado”. ¿Y el encubrimiento de sus parientes? “No se oye, padre”. ¿Y por qué usa recursos de la empresa para sus fines personales? “Me cuestionan porque soy un hombre de abajo”. ¡Se encontró dinero que, según sus excómplices, era para usted! “Mi abogado me ha recomendado no responder”.

Y así al infinito, con un cinismo a prueba de balas y decidido a quedarse en el cargo desde el que puede, tranquilamente, seguir malversando, coimeando y abusando de las atribuciones que usted –pobre ingenuo– le dio en su momento. Entretanto, su empresa, aquella que tanto le costó construir, se termina de ir al diablo y, con ella, sus sueños, el bienestar de su familia y todas las personas que dependen de usted.

¿Qué hacer? No sirve darse golpes de pecho. Probablemente, los otros candidatos al puesto hubieran sido peores. Ya el daño está hecho. Pero la lógica más elemental indica que hay que deshacerse de este pillo como sea y elegir al siguiente con el cerebro y no con el hígado.