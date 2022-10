El último que habla con el presidente, por Augusto Álvarez Rodrich

El desorden en la defensa de Pedro Castillo ante las denuncias por corrupción es espejo del desmadre descomunal de un gobierno que, por su impericia y nula vocación de aprender, carece de objetivos y consistencia.

El abogado-jefe del presidente es Benji Espinoza, pero este debe lidiar con ‘espontáneos’ que se lanzan al ruedo sin coordinación con él, como la semana pasada cuando un abogado, Ananías Narro, presentó una acción de amparo firmada por el propio Castillo.

Inmediatamente, Espinoza marcó distancia de esa iniciativa, y tiene razón pues quizá ese amparo sea un bumerán contra el interés de su cliente. “El presidente me ha pedido disculpas. Ha sido víctima de un aprovechamiento. El señor no es abogado del presidente, ha podido obtener su firma aprovechando de un momento de dificultad para poder presentar algo”, señaló.

No es la primera vez. En agosto, Espinoza renunció por un día por interferencias por parte de Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, el par de abogados que el congresista Guillermo Bermejo ha sembrado en Palacio de Gobierno.

Espinoza dice que ambos tampoco forman parte del equipo legal del presidente. No serán parte, pero están ahí.

Hoy ya es claro que quien acaba tomando las decisiones en Palacio no es Castillo, sino la última persona que habla con él, en su defensa o el gobierno.

Su administración es, por ello, un despelote. La política exterior deambula entre personas tan distintas como Héctor Béjar y Miguel Ángel Rodríguez Mackay, por lo que a los saharauis los reconocen un mes y los desconocen en el siguiente. Y Quellaveco obtiene los permisos que el propio Castillo los deja en suspenso en la semana siguiente.

Castillo no puede liderar ni pactar con otros políticos pues no tiene la menor idea de qué implica gobernar porque ni sabe qué cosa quiere. A la hora de gobernar, es un inimputable: no tiene capacidad intelectual para entender el contenido de las políticas públicas ni la organización básica para ejecutarlas.

Lo cual podría compensar con buenos equipos, pero en eso también es incapaz pues, por creer que el gobierno es un botín por repartir con cuoteo, nombra a gente que, con escasas excepciones, es una manga impresentable de ineptos, sobones y ladrones.