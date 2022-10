Nos están robando el futuro, por Jorge Bruce

El título de esta nota va en gerundio, esa forma impersonal del verbo en la que anida la esperanza. Escribo estas líneas desde Buenos Aires, ciudad en la que ya no tiene cabida el dichoso gerundio: aquí la gente vive, como los alcohólicos y adictos en procura de recuperación, luchando un día a la vez. La sensación prevaleciente en Argentina es que su futuro ya ha sido robado. La inflación es de 9 % al mes, 12 veces mayor que la peruana. Como me dijo una persona joven: la gente se va en “YOLO” (You Only Live Once, solo se vive una vez).

Mientras tanto, en nuestro país, seguimos enfrascados en bizantinas discusiones constitucionales, acerca de la acusación fiscal al presidente Castillo y su entorno dividido entre prófugos, colaboradores eficaces y ladrones atareados. O bien apostando sobre las predicciones ante la votación en el Congreso, cuya composición es igual de compleja y siniestra.

Estas “distracciones” obvian al elefante en los palacios (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Esto es lo que los psicoanalistas conocemos como el punto ciego del paciente. Fascinados espectadores de la pelea (en realidad un simulacro como los de la lucha libre, solo que menos coreografiado y mucho más aburrido), no advertimos que el Perú entero se está yendo en YOLO. Proyectos fundamentales como Chavimochic o Las Bambas están paralizados por decisiones absurdas e incapacidad radical. Pero sobre todo por corrupción.

Nuestra economía no es tan catastrófica como la argentina, pero hacia allá vamos. En el proceso psicoanalítico se busca lograr que el paciente acceda a ese conocimiento que solo él o ella poseen: lo que no saben que saben. Los peruanos sabemos, mayoritariamente, que nuestros representantes políticos son un desastre. Que nos están asaltando material, legal y espiritualmente. Nos están robando las arcas, el alma y el futuro. Algún conjuro extraño, como suele suceder en los relatos infantiles (para “niños”), nos mantiene postrados e indefensos. Algo similar a lo que sucede en la depresión. Hace años una persona me dijo que observaba la realidad como si ella estuviera bajo el agua y nadie la viera, sin poder hacer nada.

Un efecto paradójico de la judicialización de la política es que esto les conviene a todas las organizaciones criminales que nos están dominando. Las interminables discusiones acerca de artículos constitucionales como el 117 les dan tiempo para seguir en lo suyo: mantenernos aletargados para poder seguir lucrando a nuestras expensas, dejándonos sin futuro.