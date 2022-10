Noche de fuego, por Sandro Mairata

Por Sandro Mairata | @CINENSAYOLat y @smairata

Hace buen tiempo que Noche de fuego está gravitando silenciosa en Netflix. Su relevancia adquiere nuevo vuelo al haber sido elegida Mejor Película en los Premio Ariel –máximo galardón del cine mexicano– el pasado martes 11. Dirigida por Tatiana Huezo, salvadoreña afincada en México, este premio se suma a otros ya obtenidos, entre ellos un premio especial en Cannes en la sección Un Certain Regard. Estamos ante un título de visión necesaria.

La película adapta la novela Prayers for the Stolen (2021), de Jennifer Clement, que narra una historia desgarradora y singular: en la sierra mexicana de Guerrero, diversas familias se dedican a la siembra y cosecha de amapolas forzadas por el narcotráfico. Se encuentran atrapadas por una violencia endógena, y a la vez por la amenaza de las fuerzas del orden estatales y del propio narco, quienes cada cierto tiempo organizan redadas para llevarse a las niñas. Algunos vecinos se apropian de las casas de aquellos que desaparecieron, los niños roban los juguetes que ya nadie reclama.

Sabedoras de esta realidad, en un entorno donde se duda y teme de todos –en especial de los hombres–, las madres les cortan el cabello a las niñas para hacerlas menos atractivas y que no se las lleven. Esto sucede con la niña Ana (interpretada primero por Ana Cristina Ordóñez y luego Mayra Membreño), quien ante la pérdida de su cabellera increpa el porqué: la explicación que recibe de su madre, Rita (Mayra Batalla) es que la sangre de las niñas del pueblo es muy dulce y atrae los piojos. Sin embargo, una amiga cercana de Ana, María (Itzel Pérez y luego Giselle Barrera) se salva del corte, debido a que padece de labio leporino. Esta condición ya es considerada por sus padres como suficiente para desanimar a sus posibles captores, y así resulta. Todas salvo María vivirán con el pelo corto.

La directora Huezo logra el prodigio de retratar la violencia sin ser violenta. Ella elige mostrar los efectos en las víctimas, en una historia donde no hay levantamientos organizados a cargo de algún héroe o heroína, no existe la intención de contraataque ante la situación de infierno que se vive. En un momento clave, vemos una caravana del cartel local disparando a mansalva ante la pasividad y resignación del ejército, quienes no los enfrentan y hasta se esconden de ellos. Es una guerra por el momento perdida, y Huezo ausculta con detalle cómo hacen las mujeres para sobrevivir en ella.

El relato abarca con pasión documental y serenidad diversos tópicos desde la mirada de una niña apenas en la pubertad. En una larga escena oímos la cumbia peruana “Cariñito” en versión de corrido mexicano. Acaso un recordatorio del común de estos males de este lado del mundo.