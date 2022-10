Todos somos sospechosos, por René Gastelumendi

Cada vez que alguien con cierta notoriedad comenta una noticia sensible afloran, desde las barras bravas más incondicionales, defensores acérrimos de los acusados de turno. Es lo natural. A partir de un solo tuit o un texto en las redes sociales o un comentario al aire, por ejemplo, el defensor, que suele ser un afiliado o excontratado del partido en cuestión, cuando fue gobierno, o simplemente un fanático espontáneo, induce, generaliza y se revuelca en la falacia de la conclusión apresurada. Así son las emociones que nos gobiernan, se imponen sobre la razón.

Más aun cuando de por medio está la libertad o la prisión, la continuidad o el desafuero de alguien a quien el defensor sigue. Podemos citar cientos de ejemplos de dobles raseros de todas las orillas políticas. Como se dice, todo depende desde el cristal (orilla) de donde se mire y a quién se mire.

Hay quienes siempre miran desde la misma orilla y hay quienes tratan, sí, tratan, de mirar desde distintas orillas y generar airadas reacciones, positivas y negativas, de orillas que representan a destinatarios variopintos. Salvo que se toquen derechos humanos o lucha contra la corrupción, donde la orilla debiera ser una sola. A la hora que tocan una de nuestras posturas, todos nos convertimos en Alejandro Salas. Porque nadie puede decir que en todos los otros gobiernos no ha habido pararrayos como el actual ministro de Trabajo.

PUEDES VER: Fiscalía implica a 8 financistas de la campaña de Pedro Castillo

Si lo hacen por convicción o por conveniencia, solo ellos lo saben, pero como en este país todos estamos bajo sospecha, digan lo que digan muchos no van a creerlo. Como muchos no me creen a mí, no le creen a usted, no le creen a nadie, a menos que coincida con lo que nuestras circunstancias han decidido creer, porque uno no solo es uno, uno es uno y sus circunstancias, citando a Ortega y Gasset. Vamos más allá: toda verdad termina siendo una convención, un acuerdo, la mentira más eficiente, como diría el gran Nietzsche, uno de los padres del perspectivismo nuestro de todos los días.

En ese sentido, en este contexto del todos contra todos, como el que estamos viviendo, hay un acuerdo, un principio de justicia fundamental en la vida bajo el contrato social, una verdad: “Todo ser humano es inocente hasta que se demuestre lo contrario”. Que una fiscal de alto nivel como Marita Barreto invierta la ecuación es gravísimo. Para usted, para mí, para los suyos, los míos, para Keiko, Alan, Ollanta, PPK, Castillo, para todos. Nunca escuché a ningún otro fiscal de ese nivel, como Vela o Pérez, citar un fundamento del derecho, pero al revés.