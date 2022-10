¡Óyeme, Pedro, hago esto por ti!, por Augusto Álvarez Rodrich

La izquierda política e intelectual peruana cometió otro grave error histórico al apegarse sin condiciones al gobierno de Pedro Castillo, pero su defensa ante la sólida denuncia de la fiscal de la nación ya constituye suicidio político.

No son todos pues hay voces –pocas, pero, por eso, valiosas– que son críticas con lo que pasa. Por ejemplo, el historiador Antonio Zapata ha advertido que “hay un mal entendido espíritu de cuerpo en la izquierda peruana”.

El cogollo mayoritario se matriculó con Castillo desde que, sorpresivamente, pasó a la segunda vuelta 2021. Entonces, muchos votaron por él dentro del antifujimorismo que ha ganado varias elecciones, y otros también por eso pero, además, porque creyeron que con él la izquierda llegaba al poder.

No les importó que el candidato evidenciaba ignorancia e impericia o que el plan de gobierno de Perú Libre que hizo suyo era un himno comunista de los 60. Y se inscribieron sin dudas, condiciones ni murmuraciones. Unos por la ilusión de un gobierno de izquierda, otros por un ministerio o embajada.

Siendo un grave error aliarse sin condiciones, peor fue que no marcaron distancia cuando, apenas iniciado el gobierno, era obvio que este no sería de izquierda, sino un pobre mamarracho, confundido, machista, ignorante y errático. E igual siguieron ante la rápida evidencia de que la presidencia de Castillo era una pandilla de pirañitas que llegó al poder solo para robar.

La incapacidad de la izquierda de tomar distancia la pulverizó en la última elección. PL es un estropajo, y Verónica Mendoza y su combo no inscrito un fantasma que califica de (MIA) Missing in [In] Action. Ignorante y sin sentido de historia, esta zurda de hoy debiera leer el último libro de Luis Pásara: La ‘nueva izquierda’ peruana en su década perdida, de la ilusión a la agonía, sobre su afán por ser actor político secundario.