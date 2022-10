La legitimidad sí importa, por Marisa Glave

Atravesamos, nuevamente, un momento muy difícil. Nuestra clase política es incapaz de hacer frente a los reales problemas de las grandes mayorías, enfrascados en enfrentamientos fratricidas que tienen como objeto central hacerse del poder, dejan a millones de peruanos y peruanas a la deriva. Si estamos logrando salir adelante, tras el duro golpe económico y social del COVID-19, es gracias al esfuerzo de la gente, de la sociedad.

Podríamos sufrir una crisis alimentaria por el descenso de la producción agraria y la única esperanza son los pequeños productores y productoras, que sin ayuda del Estado hacen malabares para no abandonar sus cultivos y se endeudan para poder cubrir sobrecostos. Como este, muchos otros problemas se acumulan. Al presidente Castillo parece no importarle. Al Congreso tampoco. Les importa su permanencia en el poder.

Es verdad que desde el día uno de este gobierno hubo un sector político y económico que no aceptó tener a un sindicalista como presidente. Buscaron su vacancia desesperadamente. Lo hacían no por tener indicios de corrupción, sino por desprecio y soberbia. No se trataba de “salvar al Perú” sino a sus privilegios. Ahora parecen dispuestos a alterar el orden constitucional, estirando una interpretación legal que genera debates acalorados no solo entre políticos confrontados, sino entre constitucionalistas. No les importa el mecanismo. La lógica que prima es que los fines justifican los medios.

Pero es igualmente verdad que el gobierno de Pedro Castillo ha dado tumbos, sin rumbo claro salvo el de la prebenda a allegados. Las investigaciones en curso tienen elementos de convicción muy serios, que dan cuenta de hechos inaceptables. Denunciar la intentona golpista presente desde el día uno y la debilidad interpretativa del pedido de la fiscal para presentar una denuncia constitucional, no puede tener como condición eliminar la crítica ante el manejo del Estado por parte del presidente y su entorno.

Tras leer a las doctoras Ramírez y Neyra, creo que jurídicamente no procede la interpretación solicitada por la fiscal del art. 117 de la Constitución. También lo dice un magistrado como Blume. Pero no soy constitucionalista. Políticamente sí puedo afirmar, como lo ha hecho Ruth Luque, que hay un problema serio de legitimidad en el decisor. No se puede pretender que sea el actual Congreso el que haga un control de convencionalidad. Son, ante los ojos de la ciudadanía, la institución más corrupta del país. No han logrado resolver la situación de congresistas con sentencia y otros con acusaciones graves como la de violación.