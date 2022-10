A esa niña, por Lucia Solis

A esa niña que tiene que llevar el producto de la violación de la que fue víctima en su vientre porque su país no le garantiza el acceso a un aborto seguro y legal. En cambio, de la forma más fría y deshumanizante, la retrata como un ejemplo de lucha y superación, omitiendo las graves consecuencias que un embarazo forzado tiene para su crecimiento y proyecto de vida.

A esa niña que recibió una cocina, un bebé y un cochecito de plástico en lugar del camión de bomberos que quería, de la pelota de fútbol que tanto anhelaba o de la caja de herramientas que le dieron a su hermano, pero a ella no por culpa de los estereotipos de género que hemos normalizado hasta el hartazgo.

A esa niña que sabe que lo es, pese a que las construcciones sociales que se hacen sobre su biología le dicen lo contrario; que no se identifica con el nombre que le asignaron, ni con la ropa que le ponen y, mucho menos, con las conductas que espera de ella una sociedad que no entiende ni quiere entender la diversidad.

A esa niña a la que llamaron negra o gorda con la única intención de insultarla. A la que es minimizada por tener algún tipo de discapacidad. A aquellas niñas que no se ven reflejadas en las princesas de los cuentos que les cuentan, que no pueden disfrutar de su infancia porque el Estado no se adapta a ellas en cuestión de infraestructura, pero tampoco en cuanto a políticas antirracistas y antigordofóbicas.

A esa niña que no sabe que las mariposas que siente en la panza cuando está con su compañera de colegio o con su vecina son normales porque las y los legisladores que debían velar para que crezca en respeto y tolerancia atacaron el enfoque de género y la educación sexual integral; esas dos herramientas que le enseñarían que el amor no solo es libre, sino que todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, tienen derecho a vivir sin violencias ni estigmas.

Hace dos días se conmemoró, como desde hace 11 años, el Día Internacional de la Niña; una nueva oportunidad para recordar el enorme trabajo que aún queda por hacer para garantizar que niñas y adolescentes nazcan y crezcan en un país en donde no las maten solo por serlo, en donde aprender no solo signifique conocer sus deberes, sino también sus derechos como personas con autonomía; un país en el que puedan jugar, correr, saltar, enojarse, luchar por lo que les corresponde; en donde quieran y puedan soñar.