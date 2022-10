Los 100 años de poesía, por Eloy Jáuregui

César Vallejo (Santiago de Chuco, 16 de marzo de 1892-París, 15 de abril de 1938) es descomunal. Y después de un siglo seguimos leyendo y admirando un libro extraordinario: Trilce, que viera la luz en Lima en octubre de 1922. Precisamente, el sello Sinco Editores, de Jaime Chihuán Galvez, ha publicado una edición facsimilar tal cual, amén de uno de los mayores estudios escrito por los estudiosos de Vallejo: Marco Martos, Ricardo González-Vigil, Víctor Hurtado Oviedo, Jorge Puccinelli, Miguel Ángel Zapata, entre otros.

En tiempos donde en el Perú la educación y la cultura son la quinta rueda del coche, vale la pena regresar a nuestro poeta clásico César Vallejo y viajar a la Galaxia Vallejo en este esfuerzo conmemorativo de más de 250 páginas, profusamente ilustrado, que contiene ensayos, estudios, semblanzas, además de una entrevista, de poetas, estudiosos y especialistas en la obra vallejiana.

Profuso, frondoso y exacto, César Abraham Vallejo Mendoza escribió no solo poesía sino también crónicas y ensayos con un amplio criterio de que no puede existir un buen texto sin el poder de la poesía. La comunicación simbólicamente sensualizada de una verdad obligada a partir de las exigencias inéditas de las gramáticas de las nuevas tecnologías de la comunicación. Por ello su sintaxis es dinamitada con frecuencia por una actitud verdaderamente revolucionaria, que en nuestro país es la cumbre de un pensamiento lúcido, honesto y ciudadano.

Muchos estudios se hicieron, no los suficientes. Vallejo es el peruano universal con un estilo que es el uso del término exacto para la idea categórica. Hay en su escritura galope y musicalidad. Es pues la suya, la palabra afable, caliginosa y humana. De esta manera, tiende a una lectoría social y universal solo con la finalidad de la verdad. Así se opone a la pedantería y a las modas. Como ejemplo también, los textos periodísticos de Vallejo se adhieren con pasión a lo real de la realidad. Son escritos como arte liminar.