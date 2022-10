Expúlsenlos de una vez, por Mirko Lauer

Si Acción Popular no liquida la argolla llamada Los Niños, esta va a liquidar a AP. Es sorprendente que eso no se haya realizado ya. Los dirigentes honestos han arrastrado los pies, no por complacencia sino a la espera de que el problema se resuelva solo. Mientras tanto el descrédito de este antiguo partido crece, indetenible.

Resumiendo, se trata de un grupo de seis congresistas-topos, casi un tercio de la bancada, que se mantienen en AP mientras van siguiendo órdenes de Pedro Castillo, lo cual se refleja en su votación. Las acusaciones fiscales van por el lado del direccionamiento de licitaciones, más o menos en el estilo Breña de noche.

Como nada les ha sucedido, esos seis votos siguen disponibles para el gobierno, como políticos alquilones de todo uso. Castillo vive encantado con ellos, y todo se resuelve en un canje de favores que ya está abultando los expedientes del Ministerio Público. A los demás acciopopulistas simplemente les han robado el membrete.

Dirigentes AP de la importancia de Víctor Andrés García Belaunde o Raúl Diez Canseco acaban de expresar que ya pasó el tiempo de la expulsión, y que lo que toca ahora es expulsarlos del partido, y a la vez solicitar al Congreso que los desafuere y reemplace a la potencial banda criminal con accesitarios del mismo partido.

Es una medicina fuerte que no todos los dirigentes quieren aplicar. Yonhy Lescano, por ejemplo, pide no hacer nada mientras la investigación fiscal (que suele ser un trámite demorado) sigue su curso. En otras palabras, no está convencido de que el sexteto de marras esté actuando mal, a pesar de los fuertes indicios.

La expulsión es pertinente, puesto que aún suspendidos de AP los llamados niños siguen dedicados a un vergonzoso oficialismo de alquiler. No son los únicos. En diversos momentos y situaciones se ha podido ver votos extraños, que solo se explican por un toma y daca entre lo político y lo comercial.

Sería el colmo que el grupo de parlamentarios cuestionados termine imponiéndose al resto del partido, y logrando convertirlo en una agrupación magisterial más. La dirigencia de AP no les puede ofrecer lo mismo que el Ejecutivo. Un lamentable ejemplo de cómo se viene haciendo política por lo bajo.