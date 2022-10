La salud mental olvidada

Cada 40 segundos, una persona se suicida en el mundo, según datos de la OMS. Se trata de la segunda causa de muerte entre la población de 18 a 29 años y es una de las áreas más olvidadas por el Estado, pese a que la pandemia ha agudizado los problemas de salud mental.

Durante la cuarentena y aún ahora, las pocas dependencias estatales que realizan acciones preventivas y las que desarrollan labores de atención y tratamiento para las personas con síntomas de alguna enfermedad mental no se reactivan al 100%.

No es solamente una problemática que requiera más presupuesto o que demande de profesionales y especialistas y más dependencias públicas dedicadas al tratamiento de las enfermedades mentales. Se trata de dejar de estigmatizar a las personas que en algún momento de su vida presentan estos síntomas.

La pandemia ha dejado una secuela de enfermedades que aún no terminan de evaluarse y clasificarse. En el terreno de la salud mental, hay un enorme vacío informativo sobre los efectos del largo encierro y la inseguridad y el temor al contagio que han hecho estragos en la salud mental de las personas.

Según la OMS, cada año se suicidan 800 mil personas en el mundo y cada suicidio va precedido por hasta 20 intentos fallidos. No se trata, como comúnmente se señala, de un problema común en países de altos ingresos. Por el contrario, es una problemática médica en países de ingresos bajos o medios, donde los jóvenes, especialmente, no pueden lidiar con los problemas generados durante las etapas de estudios o de trabajo y no cuentan con las herramientas adecuadas para enfrentar las frustraciones propias de esa edad.

La depresión, ansiedad y otros cuadros propios de la salud mental afectan a 1 de cada 8 personas en el mundo según la OMS. De acuerdo con recomendaciones de la organización mundial, es recomendable un 6% del íntegro del presupuesto sanitario para ser destinado a este sector. En el Perú escasamente se destina el 2% y este año se ha reducido a 1,9%.

Las cifras no son alentadoras y tampoco se llega a soluciones en el campo privado donde sigue en el limbo la cobertura de la atención de la salud mental, pese a la ley dada hace tres años y que establece que es prioritaria su atención integral.

Mañana 10 de octubre, en el Día Mundial de la Salud Mental, alentemos las actividades que motiven una reflexión sobre la situación de la salud mental, su priorización y el derecho de contar con atención de calidad, sin tachas ni estigmas a quienes sufren la enfermedad.