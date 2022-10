¿Qué ganó en Lima?, por Marisa Glave

Esta es la primera elección en Lima, en lo que va del siglo XXI, en la que la proporción de electores ausentes supera el 20% del padrón de votantes hábiles. Si bien el porcentaje de participación ha ido bajando de elección en elección desde el 2002, nunca habíamos cruzado ese umbral. Esta vez, más de un millón y medio de limeños y limeñas simplemente no fueron a votar. Si sumamos a los ausentes los votos blancos y viciados, la proporción de electores en Lima que no dieron su confianza a ningún candidato o candidata es de 29.5%, superando la votación por cualquier candidato. Podríamos decir que lo que ganó en Lima es la desafección.

Es importante tener estos datos en mente para analizar el peso real de la votación por Rafael López Aliaga antes de afirmar que “Lima es fascista”. Los resultados que la prensa transmite dan cuenta de los votos válidos, es decir, excluyen a los ausentes y los votos blancos y nulos. Si miramos el peso real de la votación por RLA, veremos que no llega ni al 20% del padrón de electores. Solo logró movilizar al 18.5%.

Este dato es significativo, pues es también la primera vez que en Lima gana una persona con menos del 26% del padrón electoral. Pero no queda ahí, es también la primera elección en la capital en la que la suma del primer y segundo lugar no llega al 40% del padrón. Más del 60% de electores no confió en ninguno de los dos candidatos.

Sí es verdad que hay un amplio sector conservador en la ciudad de Lima y que este ha crecido. También es verdad que el electorado ha ido optando por expresiones más extremas en el espectro político, llegando a votar por candidatos que promueven un discurso de odio y legitiman la discriminación. Pero no es verdad que sean la mayoría, al menos no según los resultados electorales. Lo que queda claro es que la clase política, los partidos hoy existentes, fueron incapaces de presentar una oferta electoral alternativa que genere ilusión y movilice una verdadera mayoría.

Las palabras sirven para describir la realidad, pero también la distorsionan. Reacciones destempladas –como la afirmación “Lima fascista”–, cargadas más de frustración por los resultados que de análisis frío de la realidad, pueden ser perjudiciales. Pueden legitimar discursos de odio, que se sienten mayoritarios y con legitimidad para imponerse. Puede sumarse a la victoria electoral una cultural, mucho más peligrosa. No es en vano que en estos días hayamos oído expresiones racistas violentas en unidades de transporte público o pintadas en paredes.

Frenar ideologías basadas en el desprecio por las mal llamadas “minorías” es un imperativo democrático y un compromiso básico con la defensa de derechos humanos. Para hacerlo, es necesario poner en evidencia lo que realmente representan sin sobredimensionarlas, construir opciones políticas alternativas y apostar por la organización de la sociedad con base en la solidaridad y la igualdad.