Machos/hembras, hombres/mujeres, por René Gastelumendi

La política de la igualdad y no a la discriminación que fomenta la OEA ha levantado a ardorosos defensores de la biología para sustentar el binarismo macho-hembra de la especie humana. Esto para fundamentar sus creencias religiosas, llámese “Dios creó hombre y mujer” ante lo que ellos llaman la ideología de género. Me permito, entonces, resumir un texto del escritor Yuval Noah Harari sobre el tema de la biología, en donde afirma que la mayoría de las normas, leyes, derechos y obligaciones que definen la masculinidad o la feminidad reflejan más las convenciones humanas que la biología. Biológicamente, los humanos se dividen en machos: cromosomas XY y hembras: cromosomas XX.

Pero “hombre” y “mujer” denominan categorías sociales, no biológicas. En la mayoría de los casos, en la mayoría de sociedades lo hombres son machos y las mujeres son hembras, los términos sociales, sin embargo, portan una gran cantidad de equipaje que tiene apenas relación con la biología. Son los mitos culturales los que asignan papeles masculinos a los hombres y femeninos a las mujeres. Puesto que es la imaginación y no la biología lo que define los roles, derechos y deberes de hombres y mujeres, el significado de “feminidad” y “masculinidad” varía en las distintas sociedades.

El sexo es una categoría biológica y el género es una categoría cultural. No es lo mismo machos y hembras que hombres y mujeres. Biología y contexto se complementan, no se excluyen. Por otro lado, los teólogos cristianos argumentaban que Dios creó el cuerpo humano con el propósito de que cada miembro y órgano sirvieran a un fin en particular. Si utilizamos nuestros miembros de acuerdo al fin que Dios pretendía, entonces es una actividad natural, caso contrario es antinatural.

Sin embargo, le evolución no tiene propósito. Nuestros órganos no han evolucionado con una finalidad, y la manera en como son usados está en constante cambio. No hay un solo órgano de nuestro cuerpo que realice únicamente la tarea que realizaba su prototipo cuando apareció por primera vez hace millones de años. Ejemplo: la boca. Ahora hablamos por la boca y esto es lo más natural, a pesar de que en un inicio apareció en los primitivos organismos pluricelulares para incorporar nutrientes a su cuerpo. ¿Hablar sería “antinatural”?