El voto regional es otra cosa, por Mirko Lauer

¿Qué sentimientos llevaron a votar por el triunfo de movimientos locales en las regiones? Estos resultados hablan de una gran distancia frente a Lima, representada por los partidos nacionales. La actitud revela que el intenso anticentralismo que recorrió todo el siglo pasado sigue allí, con parecidos argumentos. La región es un asunto de conocimiento, y hasta de familiaridad.

Los políticos suelen pertenecer a redes de parentesco, en las zonas bilingües saben el otro idioma, por lo general son vecinos de la localidad. Casi no tienen presencia en los medios de Lima, pero son caseritos de las influyentes estaciones de radio locales. ¿Podemos definir esos rasgos simplemente como una Lima trasladada? En verdad no. La variedad cultural del país también se expresa en la política. En la publicidad de las campañas y en las reglas no dichas.

En muchos lugares la política de la capital es vista como tóxica, y sus partidos la encarnan. Hay excepciones, pero pocas. Frente a la idea de una Lima trasladada a la menor escala local empieza a prosperar otra según la cual el estilo familiar-compadrero de Pedro Castillo es la cultura política de la provincia llevada a la capital. En cualquiera de las dos direcciones, no hay química entre membretes locales y membretes importados.

Otro factor es la autarquía o egocentrismo de muchas regiones, que no solo las distancia de Lima sino también de las otras regiones. De allí que las unificaciones regionales no hayan avanzado en estos años. El antiguo departamento sigue siendo un factor de identidad, a pesar de los problemas de la población con malas autoridades.

A votaciones como la que acabamos de ver por todo el país (no es la primera) se le está llamando utilitarismo radical, algo así como la política de las necesidades puntuales, concretas y urgentes. También se le ha llamado un pragmatismo de emergencia. Una forma de evitar que los ultras de ambos lados capitalicen la pandemia.