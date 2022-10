Mantener encendida la luz, por Jorge Bruce

El viernes pasado supervisé a un grupo de psicoterapeutas -la mayoría mujeres- que están trabajando en un proyecto con internas de penales de mujeres. Se trata de una iniciativa que se propone brindar atención psicológica gratuita a gran escala, a personas en diversas condiciones de precariedad.

Al escuchar las diversas sesiones presentadas por las jóvenes psicólogas, advertía el desaliento tanto de las internas como de las especialistas en bienestar. Es un desafío enorme contener el sufrimiento de quienes están viviendo situaciones extremas.

Mientras las escuchaba y procuraba darles instrumentos para su ardua tarea, no podía dejar de pensar en las elecciones. ¿Se puede conservar viva la esperanza en un panorama tan desolador? A pesar de que cada vez me cuesta más trabajo, pues el espectáculo grotesco del deterioro político asfixia la noción del bien mayor, me aferro, como esas internas y las terapeutas, a nuestra capacidad de soñar con un futuro mejor. Contra toda desesperanza.

Esta lección la he aprendido tanto en grandes pensadores del pasado, como Víktor Frankl y Primo Levi, supervivientes de los campos de concentración nazis, como de lo que está sucediendo hoy mismo allende nuestras fronteras.

¿Quién hubiera imaginado la heroica revuelta de las mujeres iraníes contra el uso obligatorio del hiyab (velo para cubrirse el cabello)? Con su valentía para enfrentarse a la opresión religiosa masculina, han comenzado a ganarse el apoyo de los hombres. En la facultad de medicina de Chiraz, los hombres gritan “Mujer, Vida, Libertad”, y las mujeres responden “Hombre, Patria, Prosperidad”. Su gesta valerosa ha dado la vuelta al mundo. La semilla está sembrada y no podrá ser erradicada.

Mucho más cerca de nosotros, en Brasil, el régimen corrupto y ultra derechista de Jair Bolsonaro se está desmoronando. Es probable que cuando usted lea estas líneas, Lula sea el nuevo presidente. “No más odio”, ha dicho.

En Cuba, acaso como consecuencia de la fracasada invasión de Rusia a Ucrania, se escucha cada vez más fuerte y claro el clamor de libertad.

Así como es posible y necesario sostener la esperanza de personas en situaciones durísimas, es también indispensable crear las condiciones para que las reformas dejen de ser una quimera en el país.