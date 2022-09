El futuro que a nadie le importa, por Paul E. Maquet

Preguntado sobre sus propuestas ambientales en el debate del Jurado Nacional de Elecciones, el candidato Daniel Urresti se puso a hablar de seguridad ciudadana. Un ejemplo de que los principales candidatos no ven, no entienden y no le dan importancia a la catástrofe ambiental que tenemos por delante.

Hace unas semanas, 26 organizaciones agrupadas en la Alianza Ecosocial invitaron a todos los candidatos a la Alcaldía de Lima al “Primer Debate Ecológico Municipal”. Tras un mes de insistencia, ninguno de los tres punteros respondió a la invitación, y tres de los candidatos que habían confirmado su participación cancelaron a última hora, lo que llevó a la cancelación del evento.

Las preguntas planteadas por las organizaciones eran cuatro: (1) ¿cuáles son sus propuestas en torno a la planificación del crecimiento de la ciudad, en el contexto del cambio climático que incrementa los desafíos vinculados al riesgo de desastres por lluvias intensas, sequías, incremento del nivel del mar y nuevas enfermedades? (2) ¿Cuáles son sus propuestas para la reducción de emisiones contaminantes, incluyendo la reforma del transporte, la transición energética, la movilidad sostenible y la conservación de ecosistemas como los valles, las lomas y los humedales? (3) ¿Cuáles son sus propuestas para la reactivación del empleo mediante el impulso de actividades económicas sostenibles y amigables con el ambiente? y (4) ¿Cuáles son sus propuestas para la protección de las cabeceras de cuenca que abastecen de agua a Lima y que se encuentran amenazadas por depósitos de relaves (como Tamboraque) y proyectos mineros (como Ariana)?

Preguntas que quedan sin respuesta por el desinterés de los principales candidatos al sillón municipal.

La situación de Lima en los próximos 10 o 15 años podría volverse dramática por la escasez de agua y los desastres climáticos previsibles, pero parece que los políticos creen que eso “no da votos”.