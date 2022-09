Todos vivimos del Estado, dice Cerrón, por Augusto Álvarez Rodrich

No conozco a nadie que no viva del Estado. Vladimir Cerrón tras revelarse que Perú Libre le paga S/13 mil al mes, de manera ilegal, con recursos públicos.

Debemos pedir una explicación. Guido Bellido sobre lo anterior.

Un día antes me invitaron, fui, diez minutos, un saludo, al despedirnos me dijo: saludos a Antauro. No lo solicité yo. Ya pensando digo: él ha hecho algo apoyando la salida, pero puede ser, es simbólico. Isaac Humala sobre su cita con Castillo en Palacio un día antes de la liberación de Antauro.

No tengo evidencia de que él pertenezca al partido de Antauro. Ministro de Defensa Richard Tineo sobre el vínculo de su antecesor con Antauro.

Se tiene que fusilar públicamente a Fujimori, Toledo, Ollanta, a García sacarlo de su tumba y fusilarlo, a Kuczynski, y a todos los presidelincuentes. ¡Carajo! Mi madre lo parió, salimos del mismo útero, pero traicionó pues. ¿Acaso yo soy mi hermano? Ollanta traicionó y debe ser fusilado. Antauro Humala.

La corrupción en el país se ha institucionalizado y en todos los estamentos del Estado peruano hay indicios de corrupción. La historia juzgará quién es el corrupto. Pedro Castillo.

El presidente me ha dicho que no es cierto. Benji Espinoza sobre la presencia del sobrino en el avión presidencial.

Ha pasado más de un año y a cierto sector no le gusta que estemos al lado del pueblo. Pedro Castillo.

Todos sabemos que esta República Saharaui son 40 carpas en un territorio de Argelia. Maricarmen Alva.

Me encantaría que lo hagan porque nos daría más apoyo popular. Estos imbéciles del Congreso, con ese poder putrefacto, dan pena, igual que el Poder Judicial y el Ejecutivo. Es la republiqueta criolla en agonía por putrefacción interna, es una crisis terminal. Habría medio millón de reservistas frente al Congreso y los conminaríamos a derogarla inmediatamente. Antauro Humala sobre el proyecto para impedir que postulen los sentenciados por homicidio.

Este gobierno me parece un mamarracho. George Forsyth.

Nuestros ministros hacen de todo, pero cuando estamos a punto de solucionar grandes problemas, siempre hay temas como censuras, interpelaciones, que retrasan el trabajo. Pedro Castillo.