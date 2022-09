La previa a la elección, por Ana Neyra

Falta menos de una semana para ir a votar por las más de 13000 autoridades de los 25 departamentos, 196 provincias y 1634 distritos.

Desde esta elección, la ley exige que se incluya la mitad de mujeres y hombres en las listas ubicados/as intercaladamente (paridad vertical y alternancia) y que los partidos políticos tengan la mitad de mujeres en sus candidaturas a todas las gubernaturas (paridad horizontal).

Sin embargo, según datos del JNE (Dirección Nacional de Educación), hay pocas candidatas mujeres, sobre todo para cargos ejecutivos (29% para las gubernaturas regionales, 8% para las alcaldías y solo cuatro de cada diez listas están encabezadas por mujeres).

También hay poca presencia de jóvenes (menores de 29 años): 2% en los cargos ejecutivos y 30% en cargos de consejo. Casi la mitad de candidatos regionales intentó previamente postular (48%), con un porcentaje menor de candidatas (27%), aunque solo 20% y 6% ejercieron cargos previos; en el caso municipal, los que lo intentaron son 34% de candidatos y 19% de candidatas, con 10% de los primeros ejerciendo cargos y solo 3% de las segundas.

Para definir nuestro voto, podemos revisar historial, experiencia, planes de gobierno, pero también qué pueden hacer y qué no las autoridades regionales y municipales. Pese a lo que prometan, no son presidentes, congresistas, ministros, ni integran tampoco instancias de investigación o sanción como el Ministerio Público o el Poder Judicial.

Cuando acudimos a votar, los miembros de mesa son actores cruciales. Su rol es recibir los votos y luego contarlos para poner el resultado en las actas y así sean computadas. ¿Podría haber contratiempos? Sí, en caso el acta termine “observada”. ¿Qué es un “acta observada”? Es una que por errores en su contenido no puede ingresar al cómputo. No se ha impugnado, sino que faltó que fuera firmada, no se llenaron ciertos datos o tiene errores numéricos.

Ante ello, el Jurado Electoral Especial competente debe emitir resoluciones (una por cada acta), decisión que puede ser revisada por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Con una serie de reglas, plasmadas en un reglamento, va resolviendo cada problema, validando el acta, cotejando los ejemplares, agregando votos nulos o, en último término, anulando el acta.

Estas circunstancias y algunas otras (como pedidos de nulidad pendientes) pueden retrasar saber quiénes son las y los ganadores, especialmente en ámbitos con poca diferencia entre contendientes.

Solo hay segunda vuelta para elegir gobernador/a (si ningún candidato supera el 30% de votos válidos en la elección); mientras que en las elecciones municipales (incluida la Municipalidad Provincial de Lima) gana quien obtiene más votos (aunque sea por muy poca diferencia).

Para declarar nula una elección municipal, además de lo aplicable en el ámbito regional (votos nulos y blancos, sumados o separados, superen cierto porcentaje de votos: 2/3 de votos válidos según la Ley Orgánica de Elecciones), esta también procede cuando se comprueben graves irregularidades que hubiesen modificado los resultados de la votación o no haya acudido a votar más del 50% de los votantes (artículo 36 de la Ley de Elecciones Municipales).

Conocer estas reglas nos ayuda también a decidir nuestro voto, para evaluar qué liderazgos y cuáles perfiles queremos promover.

De igual modo, son útiles si somos miembros de mesa, a fin de que seamos cuidadosos con el llenado de las actas, para evitar la observación y, peor aún, que se anule la votación en nuestra mesa. También para conocer lo que podría ocurrir luego de la elección.

Todo ello sin olvidar el enorme poder que tenemos para determinar quiénes son finalmente electos/as y buscando evitar que, con sus promesas y tardías contriciones o moderaciones, nos quieran vender gato por liebre.