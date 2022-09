Los políticos no pueden ser eunucos

Una disposición absurda y sin sentido democrático del marco electoral actual es la que impide a los políticos hacer política en procesos electorales al prohibirles apoyar a candidatos con ideas afines a las suyas.

Hace poco, ante una pregunta de Jaime Chincha de a qué candidato municipal apoyará en Lima, la congresista Susel Paredes dijo que prefería no responder porque, por hacer eso hace unos años, cuando era regidora, le cayó un proceso por supuesta infracción a la neutralidad electoral.

Que tan absurda investigación no es broma se confirma en estos días. La congresista Isabel Cortez fue captada en un evento en la Plaza San Martín mientras respaldaba al candidato a alcalde de Lima por Juntos por el Perú Gonzalo Alegría. La Defensoría del Pueblo le ha pedido al Jurado Electoral Especial de Lima que la investigue.

Asimismo, un informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial Callao ha concluido que la parlamentaria Patricia Chirinos habría infringido el principio de neutralidad durante un evento proselitista en el que ella realizó comentarios favorables a las candidaturas de Angélica Ríos a la alcaldía de Ventanilla y de Cluber Aliaga al gobierno regional del Callao.

De otro lado, hace poco el Jurado Especial Electoral Lima Centro habría determinado que el premier Aníbal Torres habría vulnerado la neutralidad electoral al referirse sobre la situación del candidato a la región de La Libertad, César Acuña.

La ley señala que toda autoridad política o pública debe inhibirse de participar en actos proselitistas para no influenciar en la formación del voto ciudadano. ¿Y por qué no podría hacerlo? Esta norma no tiene ningún sentido.