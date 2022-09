Tres enfoques mínimos para la alcaldía, por Alexandra Ames

Una vez más, la campaña electoral para elegir autoridades locales y regionales ha pasado desapercibida, más allá de la aparición de carteles de distintos tamaños y colores por todo el país. Esto ha impedido que el debate público sobre la agenda que necesitamos tener para sacar adelante las ciudades haya estado ausente.

Una de las partes más importantes de una campaña política es el proceso de intercambio de ideas y propuestas que permite no solo dar a conocer a la ciudadanía cuáles son las soluciones que los diversos candidatos están planteando, sino que posibilita a los expertos hacer análisis sobre cuáles de estas son más o menos viables.

Pero como están las cosas, más que concentrarnos en ver quién propone una mejor lista de lavandería (o una más cara) como proponer “x” número de parques, “x” pistas y veredas, etc., debemos prestar muchísima atención a los enfoques de gestión que van a enmarcar estas propuestas. Por ello, a dos semanas de las elecciones, propongo tres enfoques mínimos que debe tener todo alcalde distrital y provincial:

1) Prevención: El enfoque preventivo es el más necesario en una gestión municipal, pero también es el más impopular porque los réditos no son rápidos de cosechar ni fáciles de identificar. No obstante, el gran aprendizaje que podemos sacar de la pandemia es que necesitamos implementar acciones preventivas para mitigar futuros shocks o golpes que podrían sufrir nuestros hogares. Un golpe grande puede venir por una pandemia que nace en otro continente, pero también puede proceder de un evento natural, el cual no se puede evitar, pero el desastre sí. Por ello, hablar de desastres naturales nos lleva a asumir de manera pasiva y con un ánimo perdedor que los daños van a venir por defecto. Urge cambiar este enfoque y ser conscientes de que los gobiernos locales pueden ser los grandes actores para mitigar o evitar mayores daños en el futuro. Así, en un contexto de cambio climático, medidas preventivas para generar mayor resiliencia en nuestras ciudades será crucial.

2) Espacios públicos: Hay quienes no son conscientes del poder que tiene el aprovechamiento de los espacios públicos para construir mejor ciudadanía y tener una ciudad más segura. El enfoque pasa por comprender que los espacios públicos nos pertenecen a todos y que, por lo tanto, debemos incrementar el número de áreas en donde la gente las identifique como suyas y pueda aprovecharlas para un mejor uso del tiempo de calidad de vida. No se trata de tener un parque lindo el cual solo puedes mirar y no tocar, sino de utilizar los espacios públicos que ya existen y contar con más zonas para actividades de esparcimiento, deporte, cultura, ferias gastronómicas, mercados itinerantes, etc.

3) Contribuyente vs. ciudadano: El enfoque de vecino como contribuyente solo limita su concepción a la del deber de pagar por impuestos y recibir servicios a cambio. La lógica de entender al vecino como un ciudadano va mucho más allá y permite ejercer un mejor liderazgo desde lo local para revalorizar la función pública y fortalecer el contrato social. El enfoque del ciudadano permite comprender que los diseñadores de políticas locales deben ser capaces de ponerse en los zapatos de los vecinos y comprender cuáles son esos “dolores” que tiene en su relación con su municipio local. Esta perspectiva permite que las políticas sean más efectivas. Un enfoque desde lo que el ciudadano necesita acercará este nivel de gobierno al vecino eliminando trabas burocráticas que desincentivan los pagos municipales.

Hay más enfoques que deben estar presentes, pero lo importante es que los candidatos sean conscientes de que no pueden prometer como si fueran minipresidentes en un país más chiquito. Su rol debe centrarse en posicionar una adecuada articulación en el territorio con diversos stakeholders para asegurar una implementación efectiva de las políticas públicas en los vecinos de sus jurisdicciones.