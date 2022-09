Miscelánea regional-municipal, por Mirko Lauer

No votar por quienes aparecen con un pasado de problemas legales. Eso tiene diversos grados de seriedad, desde fallas de carácter hasta la comisión de francos delitos. Si nuestro favorito está en esa lista, vale la pena explorar lo sucedido. Por último, recordemos que lo mejor es ahorrarle posibles problemas a la región o el municipio.

¿Funcionan los carteles electorales? Por lo pronto se concentran en mostrar rostros, cuando estos no van a aparecer en el momento de la votación. Como no hay espacio para dar argumentos, se intenta resolver todo en dos palabras, presentadas como el mapa de una aparente preocupación vecinal. Por ejemplo: honestidad y seguridad.

Si el municipio de Lima le quedó grande a Jorge Muñoz, que traía al nuevo cargo una reconocida buena gestión en Miraflores, ¿qué pensar sobre las perspectivas gestionadoras de Daniel Urresti o Rafael López Aliaga? Los debates municipales vienen demostrando que la oferta de candidatos municipales es paupérrima.

No votar por quienes ofrecen cosas que a todas luces no se pueden lograr desde un municipio o región, o que simplemente caen fuera de las atribuciones de ese cargo electivo. La seguridad es el ejemplo más patente: la principal preocupación vecinal convertida en la primordial promesa electoral.

¿Qué significa que haya tantos indecisos tan cerca de la jornada electoral? ¿Están reflexionando mucho? Es poco probable. Son votantes desganados que van a decidir en la ultimísima hora, y en consecuencia una de las explicaciones sobre por qué hay tantas autoridades elegidas mediocres, malas o deshonestas.

Podría haber alguna suerte de premio para la mejor autoridad elegida que deja el cargo. Podría concederse a partir de una consulta a los propios vecinos o ciudadanos de la circunscripción. Ayudaría a aliviar algo el empacho de una merecida mala fama de quienes hasta ahora han conducido un alto número de municipios o regiones.

Que los medios no presten mucha atención a un candidato no significa que usted no pueda hacerlo. En una elección como la que viene lo importante son los detalles. No solo los negativos; los positivos nos pueden llevar a descubrir aspectos muy valiosos en candidatos muy poco conocidos. No es una carrera, es una reflexión sobre nuestros propios intereses.