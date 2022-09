El crimen y la alcaldía de Lima, por Melina Galdos

Investigadora. Unidad de Investigación de Políticas de Ciencia, Universidad de Sussex.

Tras haber acaparado los espacios de debate entre quienes aspiran al cargo de alcalde o alcaldesa de Lima, es claro que la inseguridad ciudadana ocupa el primer lugar de la agenda de trabajo del próximo burgomaestre. Si bien el crimen es un problema real que demanda respuestas concretas y concertadas, los intercambios que han tenido lugar en la última semana nos han mostrado que los candidatos tienen muy poca claridad sobre las competencias del cargo en esta materia. Una plétora de propuestas que, además de ser ilegales, se construyen sobre el endeudamiento, la demagogia y facilismos populistas no han hecho más que reforzar el desencanto y frustración de quienes viven en constante vulnerabilidad ante este fenómeno. Sin embargo, esto no significa que desde la alcaldía de Lima no se pueda actuar contundentemente contra la inseguridad.

Las causas del crimen son múltiples, pero existe consenso entre profesionales y académicos trabajando en el tema acerca de la relación entre la inseguridad y el diseño, planificación y gestión urbana deficientes. Al respecto, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos sostiene que una reorientación en la planificación y gestión de las ciudades puede hacerlas más seguras. Por ejemplo, los vecindarios mejor conectados disuaden a la delincuencia, pues los grupos criminales tienden a operar en áreas aisladas y de difícil acceso. Además, la construcción de infraestructura que conecte áreas sin transporte público al corazón de la ciudad puede generar una espiral de efectos positivos, como el acceso a mejores oportunidades de empleo y educación. Pero no solo eso, las ciudades compactas, es decir, las que combinan zonas residenciales, laborales y comerciales dentro de un mismo espacio generan mayor actividad de día y de noche, forjan un sentido de identidad social a través de su uso y gozan de más vigilancia. Esperemos que estas áreas de intervención entren pronto en el debate. La ciudad lo necesita.