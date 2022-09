¿Cuál crisis? ¿Dónde hacen la encuesta?, por Augusto Álvarez Rodrich

Dejamos la época de las rebeliones, vamos a acatar las reglas tramposas del estado criollo, vía su ONPE, y jugar en su cancha, con sus reglas y árbitro tramposos, con su pelota, y pensamos golear. Antauro Humala.

Antauro libre. Ha cambiado totalmente el escenario nacional. Único presidenciable en el Perú de foráneos (alienígenas) que no tiene su Antauro. Todos sus políticos son pigmeos y sus intelectuales están en relajo moral. Isaac Humala.

Demostrada incapacidad de articular ideas más allá de las necesarias para cubrirse las espaldas ante los indicios de corrupción. Jaime Bedoya sobre el presidente Pedro Castillo.

No hay peor sabotaje que los malos nombramientos en altos cargos de gran responsabilidad, o elegir un inútil para gobernar. Mirko Lauer.

Impulsa Perú no es más que una reiteración de medidas, actualización de reglamentos y extensión de subsidios que no tendrán ningún impacto en el crecimiento y menos en la inversión privada. Luis Alberto Arias.

Se está configurando un tiempo político precoyuntura crítica que llegará más temprano que tarde para poner fin al modelo neoliberal. Sinesio López.

Le dieron una patada en el poto, ahora le enseñan la carne y mueve la cola y regresa. La indignidad en tiempos de Castillo desconoce límites. Carlos Basombrío sobre César Landa.

Con enorme desgarro y dolor de mi corazón, lo que ocurre en Cuba, Nicaragua, Venezuela, o a ver qué pasa ahora en Perú, no me convence… Ya no me siento amigo de la revolución cubana, ni volveré a serlo. Joaquín Sabina sobre su decepción por representantes de la izquierda en América Latina.

¿No sé dónde se hacen esas encuestas? Dicen que el Congreso está en crisis sin decir cuál es esa crisis. Gladys Echaíz sobre la aprobación al Congreso.

La forma más rápida y constitucional es la vacancia, pero no tenemos los votos suficientes. En algún momento, el Ministerio Público publicará algo verdaderamente fuerte para que las bancadas del oficialismo comiencen a variar sus decisiones. José Williams.

Como la prensa no difunde los trabajos de la PNP, la ciudadanía se siente un poco preocupada. Ministro del Interior Willy Huerta sobre la sensación de inseguridad en la población.