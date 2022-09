Fotocheck político de septiembre, por Mirko Lauer

Kurt Burneo. Su plan de reactivación económica sigue en el partidor, mientras los empresarios están divididos: los que dicen que hasta el momento no hay problemas serios en la marcha de los negocios, y los que apuntan a cifras que pronostican dificultades a corto plazo. Como en tantos países, la cosa aquí es entre la reactivación y el ajuste.

Pedro Castillo. Parece un faraón agónico, con todo un antiguo Egipto dedicado a cuidarlo para su viaje al otro mundo. La cantidad de funcionarios dedicados a protegerlo de las investigaciones que le preocupan ya es sorprendente. Como sucedía con muchos de ellos, el monarca no hace nada fuera de existir y cumplir con los rituales.

Keiko Fujimori. La disciplina de su bancada le ha rendido, al permitirle desplazar al centro político a la directiva del Congreso. Pero no puede hacer mucho con eso: no hay votos para vacar, no hay votos para adelantar elecciones. Solo parece haber votos para promover intereses vinculados a diversos parlamentarios y cabilderos.

Antauro Humala. Ha reaparecido en Andahuaylas, donde los curiosos le armaron un mitin, pero el candidato no dijo nada. No hay arrepentimiento, pero el tono del excarcelado es algo más calmado y los reservistas en las reuniones son menos. Cree que le conviene oponerse a Castillo, pero eso puede cambiar según soplen los vientos.

César Landa. Su regreso a la Cancillería lo debe haber sorprendido tanto como su salida. Evidentemente está dando pruebas de un ánimo sacrificado. En todo caso su vuelta ha coincidido con el OK al traslado de Castillo a Nueva York (no se debe confundir con el vuelo del faraón al más allá). ¿Qué tal un viaje presidencial a la República Democrática Saharaui?

Aníbal Torres. Es el sumo sacerdote de no hacer nada útil en la administración pública. Como si le hubieran aceptado la renuncia, con retención del puesto. Sigue la sospecha de que es otro el que maneja la PCM por lo bajo.

José Williams. Llega a representar a una derecha parlamentaria sin votos suficientes para cambiar las cosas. También llega para practicar la “oposición funcional”, el baile político de moda. La letra dice que los periodos de elección son sagrados. De ese modo todos los congresistas se embalsaman junto con el faraón para la eternidad.