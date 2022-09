Lo que no se nombra, por Paula Távara

“La vida de los hombres ha llegado a representar la de los seres humanos en general. Cuando se trata de la vida de la otra mitad de la humanidad, a menudo no hay más que silencio”. Estas palabras de la periodista inglesa Caroline Criado describen bastante bien lo que ha sido la historia de la atención pública de la situación de las mujeres.

Sin embargo, poco a poco –no sin esfuerzo, retrocesos y caídas– las políticas y servicios públicos dirigidos específicamente a la vida y desarrollo de las mujeres han ido cobrando espacio y relevancia. Las agendas públicas de la gran mayoría de países hablan ya de políticas de igualdad, de lucha contra la violencia hacia la mujer, fortalecimiento de la presencia en espacios de toma de decisiones, entre otras.

Para ello ha sido sumamente relevante contar con entidades públicas dedicadas específicamente a la visibilización y atención de estos temas. Los ministerios de la mujer (o de igualdad en algunos países) han permitido fortalecer los compromisos de los estados, orientar políticas y transversalizar las necesidades y problemas de las mujeres en los demás sectores de gobierno.

No es menor ni una mera anécdota el nombre, se trata de dar voz a aquel silencio de la historia, porque “lo que no se nombra no existe, y lo que no existe no tiene voz para luchar por sus derechos”.

En el Perú lleva meses preocupando el esfuerzo de un grupo de congresistas por sacar adelante el Proyecto de Ley 1229 del congresista de Perú Libre Américo Gonza (sí, un hombre), para declarar de necesidad pública el cambio de denominación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables, proyecto que fue agendado para debatirse en el Pleno del Congreso el jueves 15 de setiembre, pese al rechazo público del mismo que hicieron el propio MIMP, la Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones de mujeres.

Si bien esta norma no tendría un efecto real sobre el cambio de nombre (¿cuántas declaratorias de interés público o nacional lleva ya este Congreso?) sí nos habla de un intento de invisibilizar la realidad y problemática que enfrentamos las mujeres en el día a día, a veces en el núcleo familiar, sí, pero también muchas veces en otros espacios de socialización.

Reducir a las mujeres a su rol al interior de las familias, diluir el trabajo del MIMP bajo una pretendida “integralidad”, implica invisibilizar un conjunto de problemáticas que en el Perú siguen siendo de gravísima preocupación, como los índices de violencia física y psicológica, las desapariciones de menores, la violencia sexual, la desigualdad de ingresos y derechos, entre otros que las cifras nos muestran claramente afectan a las mujeres principalmente.

En la misma línea de invisibilización y silencio podemos evaluar que el Congreso no haya tenido problema en votar la suspensión por 120 días del congresista Freddy Díaz (de hecho, él mismo votó su suspensión), pero votarla sin nombrar lo más grave: al congresista Díaz se le acusa de la violación sexual de una funcionaria de su despacho. Pero sobre eso ha habido silencio, ni siquiera una mención de rechazo a lo ocurrido o un respaldo público a las investigaciones.

Tengamos claro en este punto que, aunque se griten y confronten en otras materias, antes que derecha e izquierda, lo que aglutina con fuerza al interior del Congreso es un gran bloque conservador, que va desde Renovación Popular hasta Perú Libre, cuya agenda no es solo contraria a los derechos de las mujeres, sino que busca directamente su anulación e invisibilización en el espacio público.