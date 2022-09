Lo que sube tiene que bajar, por Augusto Álvarez Rodrich

La aprobación al desempeño presidencial de Pedro Castillo habría regresado a ‘su’ nivel regular luego del hipo del mes previo, siendo lo más probable que, a partir de ahora, entre en tendencia, lenta pero segura, descendente.

Según Ipsos, la aprobación a Castillo en setiembre es de 23%, 2 puntos menos que en agosto y 3 más que en julio, en una meseta estadística en la que anda desde abril pasado. Su desaprobación fue de 67% (2 puntos menos que en agosto y 6 menos que en julio).

La sensación de una tendencia creciente en la aprobación al presidente Castillo obedeció a que, entre julio y agosto, se produjo un alza de 5 puntos en las encuestas de Ipsos e IEP, llegando en esta última a 29% , que era 10 puntos más que en junio.

Como se comentó en esta columna hace quince días, resumiendo una opinión de Hernán Chaparro, lo que estaba ocurriendo era un crecimiento en la aprobación presidencial tras una caída en junio, volviendo al nivel en el que ya ha estado alrededor de medio año.

Hubo varias hipótesis para explicar ese crecimiento: desde el deterioro de la imagen del congreso; la liberación de Antauro Humala; el alza típica que reciben los presidentes cuando la gente cree que están por irse; hasta la victimización de Castillo aprovechando los ataques de los ‘villanos’ de la prensa, el congreso y la fiscalía por aplicarle una prisión preventiva a su cuñada/hija.

Pero que lo anterior podría no ser tan cierto se podría sustentar en la encuesta de Ipsos de este mes que indaga, precisamente, sobre la situación judicial de Yenifer Paredes: 73% cree que ha cometido un acto de corrupción.

Todo lo anterior no anula las opiniones de que hay un 20 a 25% que respalda incluso a un mal presidente como Castillo con explicaciones como la de Jorge Bruce de “una suerte de venganza de los desposeídos”.